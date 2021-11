Gli scienziati hanno spiegato perché la NASA non potrebbe inviare astronauti sulla luna se ci avessero già volato

L’ultima volta che l’uomo è stato sulla luna è stato nel 1972 come parte della missione Apollo 17. Sono passati quasi 50 anni da allora, e durante questo periodo la scienza e la tecnologia sono progredite notevolmente, ma perché non prenderlo e volare sulla luna? Diamo un’occhiata a questo insieme.

Qual è lo scopo di volare sulla luna?

Un indizio sulla trama lunare, i teorici della cospirazione citano il fatto che se siamo stati sulla luna molte volte, perché non possiamo volare di nuovo lì ora, semplicemente costruendo navi secondo antichi disegni?

Negli anni ’60 c’era una corsa nello spazio. L’Unione Sovietica ha mandato in orbita il suo primo satellite e persino il primo uomo. Ovviamente, gli Stati Uniti hanno perso questa gara, quindi hanno deciso di fare di tutto e inviare immediatamente un uomo sulla luna. In poche parole, il motivo principale degli Stati Uniti era politico: essere i primi ad atterrare sul nostro satellite e strofinare il naso dell’Unione Sovietica.

Quando gli Stati Uniti hanno raggiunto il loro obiettivo, l’interesse per i voli sulla Luna è improvvisamente scomparso da politici e cittadini comuni. La NASA ha dovuto affrontare un importante taglio di fondi che ha reso impossibili le future missioni Apollo, ciascuna del costo di oltre 1 miliardo di dollari. Inizialmente erano previste 20 missioni Apollo, ma le missioni tecnologiche e di ricerca non erano importanti, quindi le ultime tre missioni furono semplicemente cancellate.

Fino alla metà del 2010 non c’era la corsa allo spazio. La NASA non aveva concorrenti seri. La Russia non è più un concorrente degli Stati Uniti e la Cina non è ancora un concorrente, ma crediamo che lo sarà presto. Quindi si scopre che se non c’è nessuno con cui competere, allora che senso ha volare lì. Solo negli ultimi anni la diminuzione del costo dei voli e l’interesse per il ritorno della luna hanno fatto rivivere l’idea dell’esplorazione lunare.

Lancio del missile Saturn 5

mancanza di fondi

Inoltre, i finanziamenti della NASA non raggiungono le vette che consentirebbero una preparazione completa del programma della luna nuova. Nel 2018 sono stati stanziati solo 20 miliardi di dollari per l’agenzia. D’altra parte, è molto, ma se consideriamo che un solo programma per sviluppare e lanciare il veicolo di lancio “Saturn-5” costerà $ 50 miliardi ai prezzi del 2014, allora quei $ 20 miliardi non sembrano molti soldi . Durante la corsa allo spazio, la NASA ha stanziato fino al mezzo percento del prodotto interno lordo degli Stati Uniti, ora solo lo 0,001 percento.

I teorici della cospirazione fanno la domanda logica: se la NASA è già volata sulla Luna, perché non ripeterla, perché il razzo e il modulo lunare esistono già. La risposta a questa domanda è semplice: il programma “Apollo” è uno sviluppo negli anni ’60 e, ovviamente, obsoleto, quindi non è consigliabile utilizzarlo ora. La tecnologia moderna è avanzata e possiamo rendere le navi più efficienti, sicure ed economiche di quelle utilizzate negli anni ’70.

Inoltre, per la produzione di navi e missili obsoleti, è necessario ripristinare il processo tecnico, come era a quel tempo, perché tutta la produzione in questione da allora è stata modificata per nuovi compiti o chiusa. E anche per gestire questi dispositivi è necessario utilizzare vecchi computer che ora non esistono, e chi potrà programmare su di essi?

Quando voleremo sulla luna?

Se negli anni ’60 la priorità dei voli sulla Luna era solo la politica, nemmeno la scienza, ora vediamo la Luna come un sito permanente di test scientifici e ingegneristici, dove verranno costruite basi e missioni in corso. In questo modo potremo prepararci per lunghi viaggi, come Marte.

Il compito di Artemide III. Fonte: https://www.youtube.com

Pertanto, la NASA sta ora preparando una nuova missione Artemis III, che intende far atterrare la prima donna sulla Luna, oltre a nuovi studi sulla superficie lunare. Dopo questa missione, la NASA prevede di stabilire una presenza mensile più lunga. Ciò significa stabilire un campo lunare base per la permanenza a lungo termine delle missioni sul nostro satellite.