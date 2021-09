Giovedì variabile, venerdì possibilità di pioggia, sabato maltempo «3B Meteo

2 settembre 2021

Aggiornamento previsioni meteo Roma, giovedì 2 settembre: Per lo più il cielo non è coperto, tranne che c’è un po’ di spessore dal pomeriggio alla sera, non sono previste piogge. Durante il giorno la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C e il punto di congelamento sarà di 4053°C. I venti sono moderati al mattino, provenienti da nord-nord-est, e temporaleschi nel pomeriggio, provenienti da ovest e sud-ovest. Non ci sono allerta meteo.

venerdì 3 settembre: Nubi in graduale aumento con deboli piogge dal pomeriggio, previsti 2 mm di pioggia. La temperatura massima registrata domani sarà di 30 gradi Celsius, la minima di 21 gradi Celsius e il punto zero sarà di 3939 metri. I venti sono moderati al mattino, provenienti da nord-nord-est, e temporaleschi nel pomeriggio, provenienti da ovest e sud-ovest. Allerta meteo: pioggia.

sabato 4 settembre: Cielo coperto o coperto al mattino con piogge e rovesci, anche temporali, in calo nel pomeriggio. , previsti 7 mm di pioggia. Durante il giorno successivo a domani, la temperatura massima registrata sarà di 26 gradi Celsius, la minima di 20 gradi Celsius e il punto zero sarà di 3472 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Est, ea mezzogiorno deboli proverranno da Sud. Previsioni e allerta meteo: pioggia.

domenica 5 settembre: Il cielo per lo più non è molto nuvoloso, ad eccezione di un addensamento che a volte è compresso nelle ore centrali della giornata con deboli piogge. In serata sono tranquilli, sono previsti 0,7 mm di pioggia. La temperatura massima registrata domenica sarà di 28 gradi Celsius, la minima di 19 gradi Celsius e lo zero termico sarà di 3.861 metri. I venti sono moderati al mattino, provenienti da nord-nord-est, e temporaleschi nel pomeriggio, provenienti da ovest e sud-ovest. Non ci sono allerta meteo.

