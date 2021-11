Gli scienziati continuano a parlare di scabbia sull’origine dello strano ospite “Oumuamua” nel sistema solare

Quando il primo ospite interstellare catturato dal sistema solare è stato annunciato nel 2017, nessuno poteva dire cosa fosse veramente. Sono passati diversi anni, e nessuno è ancora in grado di farlo con assoluta convinzione, ma continua l’acceso dibattito attraverso le pubblicazioni accademiche, ed è emerso un nuovo paradosso, forse il più controverso degli astrofisici nel corso di questo dibattito.

Avi Leib, un astrofisico dell’Università di Harvard, ha suscitato molta risonanza tra gli scienziati e il pubblico in generale, ipotizzando nel suo libro Extraterrestrials: The First Sign of Intelligent Extraterrestrial Life che Oumuamua potrebbe effettivamente essere una sonda realizzata dall’intelligenza extraterrestre dal sole . Sistema, anche “ricercato” a terra. Sebbene varie versioni di ospiti intergalattici intelligenti vicino alla Terra vengano ascoltate regolarmente, di solito non sono realizzate da un astrofisico in un’università così importante. Lipa copia di un gran numero di colleghi non ricevuto Molto francamente e lo ha criticato molto duramente.

Continuando i tentativi di spiegare l’origine dell’oggetto rettangolare di ‘Oumuamua e il percorso verso il sistema solare, una delle versioni relativamente ampiamente supportate è stata rilasciata nella primavera del 2021 dagli astrofisici Alan Jackson e Steve Deiss dell’Arizona State University, due studi che mostrano come l’accelerazione atipica del sorvolo di ‘Oumuamua potrebbe essere spiegata Il sistema solare, sia la traiettoria di volo che l’origine potenziale. Jackson e Dish in queste pubblicazioni in Advancing Earth and Space Science (fare clic su Qui un Qui), ‘Oumumamua’ è una massa di ghiaccio di azoto che potrebbe aver avuto origine da un pianeta nano simile a Plutone, il che significa che detriti come un tale pianeta nano sono il risultato di una collisione (si stima che circa lo 0,5% della massa di Plutone sia puro azoto Ghiaccio). Stimano che tali collisioni in altre parti della Via Lattea potrebbero causare lo scarico nello spazio interstellare di un totale di circa 100 trilioni di questi oggetti, metà dei quali sono fatti di acqua ghiacciata e metà di azoto fuso. I ricercatori ritengono che questa quantità sia sufficiente per consentire a tali oggetti di attraversare il Sistema Solare con sufficiente probabilità statistica ed essere osservati. Puoi leggere di più sul rilascio di Jackson e Six nell’articolo »Esiste un’altra versione dell’origine dell’ospite mistico del sistema solare “Oumuamua”“.

Ebbene, con il collega pensatore Amir Siraj, Niobe ha pubblicato un lavoro su New Astronomy opponendosi a Jackson e Desch. Secondo Leb e Siraj, non ci sono molti oggetti simili a Plutone nella nostra galassia che fanno volare tali masse di ghiaccio di azoto attraverso il nostro sistema solare molto spesso, e gli astronomi a volte possono catturare un tale oggetto.

La versione che ‘Oumuamua’ è un iceberg di azoto con ‘buchi’, perché in generale non c’è abbastanza azoto per creare oggetti così grandi (Oumuamua è lungo circa 400-800 metri e largo 35-167 metri) in quantità sufficienti. Il ghiaccio di azoto puro è raro e finora è stato trovato solo su Plutone, che costituisce circa lo 0,5% della sua massa, secondo Phys.org. Citazioni di Siraj. Lui e Avi Labs hanno calcolato che per avere abbastanza galassie nella nostra galassia, avremmo bisogno di così tanti corpi simili a Plutone che la loro massa totale sarebbe 60 volte la massa delle stelle nel Sistema Solare. Siraj rifiuta l’account del gruppo in competizione, “ma è pazzesco. È ridicolo”.

Afferma anche che questo è il caso se alcuni fattori non vengono presi in considerazione nei calcoli, come gli effetti della radiazione cosmica, che erode costantemente oggetti come Oumuamua che volano attraverso lo spazio interstellare. Se si tiene conto di questo fattore, Lieb e Siraj ritengono che la massa totale degli oggetti simili a Plutone dovrebbe essere 1.000 volte maggiore della massa di tutte le stelle della Via Lattea. “L’interpretazione del modello dell’azoto è stata smentita, il che significa che il mistero di Oumuamua rimane una domanda senza risposta”, ha detto Siraj, e ha detto che dovrebbe essere un ulteriore incentivo a cercare oggetti così difficili da vedere e studiare.

Naturalmente, Jackson e Dess, che sono membri del campo dei blocchi di azoto, non sono d’accordo con le conclusioni di Siraj e Lieb e credono che le loro stime di circa 100 trilioni di blocchi simili a Plutone non siano infondate ed esagerate. “Seraj Welb non ha riscontrato errori nei nostri calcoli”, a WordsSideKick.com spiegare sei. “Invece, hanno cercato di fare i propri calcoli ‘rapidamente’, hanno fatto molte stime e ipotesi approssimative e hanno tirato fuori numeri diversi che pensavano respingessero le nostre conclusioni”, ha detto un astrofisico dell’Arizona. Stanno cercando di creare una situazione controversa in cui non lo fanno”.

Ma per ora, Sirajji deve essere d’accordo che la composizione e l’origine di ‘Oumuamua’ non sono affatto una risposta sicura al 100% alla domanda. È ancora un corpo straordinario che gli astronomi non hanno mai visto prima nel sistema solare. Oumuamua si è preoccupato per noi a una velocità di oltre 90.000 chilometri all’ora, o 25 chilometri al secondo, lasciandosi dietro una serie di domande che gli astronomi probabilmente si porranno negli anni a venire.