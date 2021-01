Gli hacker hanno fatto irruzione in Microsoft – Microsoft

Immagine: Microsoft (

Gli hacker hanno ottenuto l’accesso al codice sorgente e ai sistemi interni di Microsoft Corporation. Questi sono gli stessi hacker dietro il massiccio attacco informatico al governo degli Stati Uniti e alle reti aziendali.

Intorno ad esso Lo riporta il Wall Street Journal Con riferimento al servizio stampa di Microsoft.

La società ha confermato di aver scaricato software dal suo fornitore SolarWinds con codice dannoso.

L’azienda ha dichiarato: “Abbiamo rilevato attività insolite in alcuni account interni e, dopo la verifica, abbiamo scoperto che un account è stato utilizzato per visualizzare il codice sorgente in più magazzini”.

Microsoft ha aggiunto che gli aggressori possono visualizzare il codice sorgente, ma non possono apportarvi modifiche. Allo stesso tempo, non hanno specificato quale dei loro prodotti ha subito un attacco di hacker.

Più recentemente si è saputo che Gli hacker hanno rubato i dati del Tesoro USA, Oltre al Dipartimento Comunicazione e Informazione. Secondo le informazioni, gli hacker possono accedere al traffico di posta elettronica in queste sezioni. Gli aggressori hanno avuto accesso all’e-mail degli ufficiali di polizia di diversi dipartimenti. In particolare, gli hacker sono stati in grado di aggirare gli strumenti di sicurezza e autenticazione di Microsoft.

Poi l’FBI, la Cyber ​​Security and Infrastructure Agency (CISA) e l’Ufficio del Direttore dell’intelligence nazionale (ODNI) Confermato un attacco informatico su larga scala Sopra le strutture del governo americano. Secondo le loro informazioni, l’attacco è stato organizzato da pirati russi.