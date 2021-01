Siamo stati sottoposti a un processo di penetrazione più profondo di quanto pensassimo!

Microsoft, il gigante della tecnologia, ha detto giovedì che sono coinvolti hacker del governo russo Un ampio attacco contro le reti governative e il settore privato americano Sono penetrati nei sistemi Microsoft più a fondo di quanto precedentemente noto, consentendo loro di accedere a codice e informazioni potenzialmente preziosi.

La società in precedenza aveva ammesso di aver scaricato inavvertitamente un file di patch utilizzato dalle spie russe. Tuttavia, Microsoft non ha specificato il tipo di informazioni a cui si accedeva.

Il software è prodotto da SolarWinds Corporation

La società ha detto che l’hacker ha violato l’account di un dipendente che aveva visto i codici e alcune informazioni, secondo la dichiarazione dell’azienda. E Microsoft lo ha rivelato due settimane fa Ha rilevato malware nel suo sistema, In riferimento alla correzione di un programma di SolarWinds che i russi hanno manipolato per raggiungere gli obiettivi. Funzionari del governo degli Stati Uniti hanno affermato che il semplice download di un aggiornamento software non è un hack, ma non c’è dubbio che l’accesso al codice sia pericoloso.

Le dichiarazioni più recenti collocano Microsoft, una delle più grandi società di cloud e software del mondo, nell’elenco delle vittime di una delle più popolari campagne di spionaggio informatico degli ultimi anni.

Con la società Fortune 500, ora si unisce a non meno di cinque importanti agenzie governative degli Stati Uniti: il Tesoro, il commercio, la sicurezza interna, i National Institutes of Health and Government Systems, oltre a FireEye, una delle principali società di sicurezza informatica nell’elenco. Vittime di attacchi russi.

Il segretario di Stato Mike Pompeo ha pubblicamente accusato i russi di aver eseguito gli hack e il presidente Donald Trump, che ha costantemente accettato la negazione di Mosca di attività informatiche dannose dirette contro gli Stati Uniti, ha cercato di deviare la colpa dalla Russia, indicando che la Cina potrebbe essere il colpevole.