Gli esseri umani sono stati in Sud America per almeno 25.000 anni. Ecco come lo sappiamo

L’analisi dei resti ossei di un bradipo gigante estinto ridotto in sospensione suggerisce che i primi esseri umani arrivarono in Sud America molto prima di quanto si pensasse.

Grotta eccezionale

Santa Elina Rock Shelter è una famosa formazione geologica situata nella regione brasiliana dello stato del Pará, vicino al villaggio di Monte Alegre. Immagina una grande cavità rocciosa situata in una rupe calcarea, sulle rive del fiume Gorobe. La grotta è lunga circa trenta metri e alta dieci.

Questo rifugio è considerato uno dei siti archeologici più importanti del Sud America. E con buona ragione, gli scavi archeologici condotti nel sito hanno a Continua occupazione umana risalente a migliaia di anni fa. I resti scoperti includono strumenti di pietra, manufatti in ceramica, ossa di animali e pitture rupestri. Questi includono disegni colorati di figure umane, animali e simboli astratti.

I resti dei bradipi lavorano con mani umane

Recentemente, i ricercatori dell’Università Federale di São Carlos, in Brasile, hanno identificato Tre bradipi ossutidepositi ossei che formano una sorta di scudo protettivo sulla pelle degli animali, si trovano in prossimità di utensili in pietra.

E come promemoria, questi bradipi giganti erano molto più grandi dei bradipi di oggi. Le stime del loro peso variano, ma potrebbe essere per alcune specie Pesa fino a quattro tonnellate. Questi animali hanno una morfologia adattata al loro modo di vivere terrestre. I loro arti anteriori erano forti e potenti, con enormi artigli, mentre i loro arti posteriori erano più corti. Si muovevano usando un’andatura quadrupede, ma erano anche in grado di stare in piedi sulle zampe posteriori per raggiungere le foglie degli alberi. L’estinzione dei bradipi giganti alla fine dell’era glaciale Circa 11.000 anni È generalmente attribuito ai cambiamenti ambientali e all’aumento della pressione predatoria umana.

Le ossa qui hanno trovato una cavità Piccoli fori che solo gli umani potevano fare. Utilizzando una combinazione di tecniche di visualizzazione microscopica e microscopica, il team di scienziati ha già scoperto che questi osteodermi e persino i loro minuscoli fori È stato lucidato. I ricercatori hanno anche identificato Tracce di crepe di utensili in pietra e segni di graffio su manufatti. ” Queste osservazioni mostrano che questi tre osteodermi sono stati modificati dagli esseri umani per trasformarli in artefatti, forse ornamenti personali.Scrivi ricercatori il cui lavoro è stato pubblicato in Atti della Royal Society b.

Presenza sempre più anticipata

La storia di questi resti indica la loro esistenza Tra 25.000 e 27.000 anni fa. Se questo è davvero il caso, questa sarebbe una delle prime prove di esseri umani nelle Americhe. Come promemoria, è ancora ufficialmente accettato che la popolazione delle Americhe sia avvenuta molto più tardi, proprio lì Circa 13.500 anni (Cultura di Clodoveo). Rimane il dubbio sulla precedente occupazione. Tuttavia, queste nuove date sono significative a causa delle prove crescenti, ma ancora controverse, della precedente occupazione umana in Sud America, come evidenziato da Alcuni dei resti isolati risalgono a 22.000 anni fa Trovato nel rifugio roccioso Toca da Tira Peia nel Brasile orientale.

Tra qualche anno sarà probabilmente accettata la presenza umana nell’area prima del previsto. Inoltre, molti siti in Sud America non sono stati ancora completamente studiati, il che significa che il dibattito sull’arrivo dell’uomo nelle Americhe è tutt’altro che concluso.