Gli alti generali statunitensi e il comandante delle forze di difesa del popolo dell’Uganda si incontrano in Somalia

Gli alti generali dell’esercito americano presso il comando Africa degli Stati Uniti hanno incontrato il comandante della missione di transizione dell’Unione africana in Somalia (ATMIS), il tenente generale Sam Okedeng, settimane dopo che un attacco di al-Shabaab a una base operativa avanzata in Uganda ha ucciso 54 soldati.

Due giorni dopo, un’altra squadra di generali dell’esercito americano guidata dal tenente generale Jonathan Braga, comandante del comando per le operazioni speciali dell’esercito americano, e dall’ammiraglio Jimmy Sands, comandante del comando per le operazioni speciali della marina americana in Africa, ha visitato il tenente generale Okeding e il suo squadra in quello che i generali statunitensi hanno descritto come l’impegno degli Stati Uniti per la partnership con ATMIS e il sostegno alla Somalia nella lotta contro Al-Shabaab.