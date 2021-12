Giunone ‘ascolta’ Ganimede rivela nuove fantastiche immagini di Giove | I tempi dell’epoca

[EpochTimes19ديسمبر2021](Segnalato da Xia Yu, giornalista di Epoch Times) NASA Giunone Le sonde spaziali scoprono il pianeta più grande del sistema solare Giove Venerdì (17 dicembre), la NASA ha rilasciato una nuova straordinaria immagine di Giove scattata da Giunone, oltre a Europa (Ganimede, Ganimede).

GiunoneHa iniziato a girare intorno a luglio 2016GioveL’operazione, il volo 38 vicino a questo gigante gassoso, è stata effettuata di recente.All’inizio di quest’anno, questa missione è stata ampliata e in giugno Juno ha aumentato i suoi voli.Europaun compito.

Secondo un comunicato stampa della NASA, Scott Bolton, investigatore principale di Juno presso il San Antonio Southwest Research Institute, ha affermato in un briefing all’incontro dell’American Geophysical Union a New Orleans che i dati e le immagini del flyby erano la comprensione degli scienziati della riscrittura di Giove.

Bolton ha annunciato un paragrafo per la prima volta50 secondi di audio, Questo audio proviene dai dati raccolti il ​​7 giugno 2021 quando Giunone volò vicino all’Europa. I clip audio provengono da onde elettromagnetiche generate nel campo magnetico del pianeta, e lo strumento “waveform” di Giunone riceve questi segnali e li codifica, le cui frequenze vengono poi convertite in un intervallo audio e convertite in tracce sonore.

“Questa colonna sonora è abbastanza indisciplinata da farti sentire che quando Giunone ha sorvolato per la prima volta Ganimede più di due decenni fa, io ero proprio accanto ad essa”, ha detto Bolton. “Se ascolti attentamente, puoi sentire la registrazione. Vicino al punto medio è cambiato improvvisamente a una frequenza più alta, che rappresenta l’ingresso in una regione diversa della magnetosfera di Ganimede.”

Il team di Giunone ha continuato ad analizzare i dati di volo su Ganimede. A quel tempo, Giunone era a circa 645 miglia (1.038 chilometri) dalla superficie di Ganimede e stava accelerando a 41.600 miglia all’ora (67.000 chilometri all’ora).

From Night to Sun, William Court, co-investigatore principale per lo strumento Waveform presso l’Università dell’Iowa, ha dichiarato in una nota.

Il team ha anche condiviso nuove straordinarie immagini di Giove che assomigliano a una visione artistica dell’atmosfera rotante di Giove. Bolton disse: “Puoi vedere quanto è bello Giove. Questo è davvero un dipinto d’artista”.

Vedrai questi meravigliosi vortici e nuvole vorticose di diversi colori, ha detto.

Queste immagini straordinarie aiutano gli scienziati a comprendere meglio Giove e i suoi numerosi misteri. La scienziata Leah Segelman, che lavora con il team Juno, è molto interessata alle immagini dei cicloni polari di Giove. Ha detto di aver visto paralleli tra le dinamiche dell’atmosfera di Giove e i vortici negli oceani della Terra.

I dati di Giunone hanno anche aiutato gli scienziati a determinare il campo magnetico di Giove, inclusa la Grande Macchia Blu. Questa regione è un’anomalia magnetica situata all’equatore di Giove. La mappa del campo magnetico è stata compilata dai dati raccolti da 32 orbite durante la missione Juno, fornendo nuove informazioni sulla misteriosa macchia blu.

Dall’arrivo di Giunone su Giove, il team ha sperimentato cambiamenti nel campo magnetico di Giove. Spostandosi verso est a 5,1 cm (2 pollici) al secondo, la Grande Macchia Blu circonda Giove in circa 350 anni.

Ma la Grande Macchia Blu è interrotta dai piani di Giove, conferendogli un aspetto instabile. Questo modello visibile dice agli scienziati che questi venti si estendono più in profondità all’interno del pianeta gassoso.

Il team di Juno ha anche rilasciato l’ultima immagine del debole anello di polvere di Giove, e le bande più luminose e le aree scure vicine nell’immagine sono associate alla polvere delle due piccole lune di Giove, Metis e Adrastia. La foto ritrae anche il braccio di Perseo.

“Possiamo fissare queste stelle familiari da una navicella spaziale a 500 milioni di miglia di distanza, è davvero mozzafiato”, ha detto Heidi Becker, ricercatrice senior dello strumento Juno Stellar Reference Unit presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena.

“Tutto è quasi uguale quando lo ammiriamo nel nostro cortile sul retro”, ha detto Baker. “Questo è un meraviglioso promemoria di quanto siamo piccoli e di quanto abbiamo bisogno di esplorare”.

