Giubileo di platino: Sir Elton John e Doran Duran si esibiscono al Party at the Palace il terzo giorno, ma la regina salterà l’Epsom Derby | Notizie dal Regno Unito

Le celebrazioni del giubileo di platino entrano nel loro terzo giorno sabato, e mentre molte persone si divertono a festeggiare per le strade, questo è ciò che faranno i reali:

la regina Non parteciperà più al Derby Day all’ippodromo di Epsom Down nel Surrey, ma la Princess Royal dovrebbe essere presente all’evento alle 17:30.

La regina, 96 anni, è una fan delle corse di cavalli, ma salterà il round 243 del derby a causa di “problemi di mobilità occasionali” che l’hanno anche costretta a saltare la funzione del Ringraziamento di venerdì alla Cattedrale di St Paul.

Probabilmente guarderai l’evento della gara in TV al Castello di Windsor.

Non è ancora chiaro se il re parteciperà alla festa del platino a palazzo sabato sera, ma è prevista la conferma in giornata.

Il Conte e Contessa di Wessex Parteciperà al pranzo del grande giubileo al The Long Walk a Windsor. Incontreranno residenti e gruppi di artisti di strada.

Durante il fine settimana, la coppia si recherà anche in Irlanda del Nord per incontrare i bambini che prendono parte a spettacoli di strada multiculturali, prendono parte a sessioni di arti e mestieri e ascoltano le persone che condividono i loro ricordi dell’incontro con la Regina.

Il Il Duca e la Duchessa di Cambridge Sarà a Cardiff. Incontreranno la troupe dietro la festa del giubileo tenutasi al Castello di Cardiff, per conoscere le luci, i suoni e gli effetti visivi dello spettacolo.

Leggi di più:

Harry e Meghan si riuniscono con la famiglia in pubblico per il servizio del Ringraziamento

Le migliori foto del giubileo finora

Chi si è unito alla regina al momento del balcone e quali membri della famiglia reale stavano guardando?

Guarderanno le prove e incontreranno i conduttori Aled Jones e Shan Cothi. Lo spettacolo vedrà la partecipazione di Mike Peters di The Alarm, la cantante Bonnie Tyler, la star del West End John Owen Jones, il batterista Owen Wayne Evans e il Pendyrus Male Voice Choir.

Gli spettacoli terminano alle 19:00 quando il pubblico può assistere alla festa di platino del palazzo su schermi giganti nel parco del castello.

Alle 20 circa 22.000 persone parteciperanno alla festa del platino nel palazzo, che prevede discorsi Il principe Carlo e il principe William.

I biglietti sono già stati messi da parte – 10.000 per il grande pubblico e 5.000 per il personale chiave – ma il concerto sarà trasmesso in diretta sulla BBC condotto da Kirsty Young e Roman Kemp. I membri della famiglia reale arriveranno alle 19:40.

La festa dura due ore e mezza.

vedrai Il ritorno della rock band Queenche ha cantato il chitarrista Brian May sul tetto di Buckingham Palace per il precedente concerto a palazzo nel 2002. Saranno accompagnati dal cantante Adam Lambert.

Sir Elton John apparirà in una performance preregistrata, mentre altre star includono Alicia Keys, Nile Rodgers, Andrea Bocelli, Doran Duran, Hans Zimmer, Ella Air, Craig David, Mabel, Elbo, George Ezra e la recente star britannica dell’Eurovision Sam. Cavaliere.

Parteciperanno Sir David Attenborough, Stephen Fry, la vincitrice degli US Open Emma Radocano, David Beckham, la nuotatrice paralimpica Ellie Symonds, Dame Julie Andrews e membri del Royal Ballet.

Sir Andrew Lloyd Webber ha organizzato una serie di spettacoli che riflettono come la Gran Bretagna è cambiata durante il regno della regina nei settori della moda, della musica, dello sport e dell’ambiente.

Includerà le apparizioni di Lin-Manuel Miranda, il creatore di Hamilton, e le interpretazioni degli attori di The Phantom Of The Opera, Hamilton, Six, The Lion King e Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat.

Come sarà il tempo?

In molti è in atto l’allerta meteo gialla sud dell’inghilterra Fino alle ore 10 di sabato, con rischio di allagamento, danni edilizi, fulmini, grandine o vento forte.

Il secondo ciclo di temporali mancherà probabilmente la festa del platino al Palace di Londra in serata, arrivando invece subito dopo la festa.

È ancora possibile emettere una seconda allerta meteo per forti piogge, grandine e fulmini Inghilterra e Galles meridionale e centrale in serata, ma il Met Office ha detto che avrebbe riesaminato la situazione sabato mattina.

Sarà tarda sera, quindi penso che ci saranno eventi Londra Non voglio ottenere uno sconto completo per una doccia, ad esempio, per una festa a palazzo.

“Penso che al momento sembri una foto per lo più asciutta e le condizioni sono molto belle”.

Ha aggiunto che coloro che sono rimasti nella capitale dopo lo spettacolo hanno affrontato un “rischio maggiore” di essere scoperti dalla pioggia.

Scozianel frattempo, è probabile che ci sia una giornata di sole a 23°C negli altopiani occidentali e condizioni di siccità continueranno fino a domenica.

Domenica sarà ancora umido in tutto il sud e Inghilterra centrale e Galles, poiché la pioggia si spostava verso nord con il passare della giornata. Quando la pioggia si allontana, sud dell’inghilterra Vedrai un po’ di luce solare.

Sabato ci saranno temperature calde intorno ai 19 gradi Celsius con l’alba Irlanda del NordCon qualche nuvola a sud. Domenica il cielo diventerà più nuvoloso con possibilità di pioggia nelle parti meridionali.