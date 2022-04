Giro d’Italia – Tim Merlier dovrebbe rinunciare al Giro d’Italia

pubblicato su 24/04/2022 alle 19:20 di Arthur De SMEDT

La 106a edizione di Giro d’Italia (6-29 maggio) perderà uno dei loro migliori contendenti alla maglia ciclamino. La brutta notizia verrebbe così dalla squadra Alpecin-Fenix e il suo velocista di punta Tim Merlier. Secondo i nostri colleghi di Sporzail pilota belga soffre ancora per l’infortunio al gomito, contratto dopo una pesante caduta sul selciato del Crocevia dell’albero al tempo di Parigi-Roubaix, giocato domenica scorsa. Nonostante un grande squarcio e una ferita spalancata, era riuscito a raggiungere il traguardo e ad essere operato immediatamente. Ma la ripresa sarà probabilmente troppo lenta per permettere al vincitore della 2° tappa del Giro nel 2021 per riprendersi del tutto prima della grande partenza da Budapest il 6 maggio, tra due settimane.

Video – Tim Merlier dovrebbe rinunciare al Giro d’Italia