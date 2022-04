Raid record per 2 Eurofighter italiani

È un pod elettro-ottico creato da Rafael Advanced Defense Systems. È in grado di raccogliere immagini in tempo reale, giorno e notte tramite una telecamera stabilizzata in tutte le direzioni. Il pod può anche trasmettere video in diretta a una stazione di terra o al personale dotato di un sistema Ricevitore avanzato video comandato a distanza (ROVE). La distanza massima di trasmissione è di circa 185 km.

Un volo da record

Il 14 aprile due caccia italiani Eurofighter sono decollati dal Kuwait per una nuova missione di ricognizione sull’Iraq. Questi velivoli effettueranno poi un volo della durata di otto ore, record per l’intera flotta Eurofighter dell’Aeronautica Militare. Entrambi gli aerei sono stati riforniti più volte di carburante da petroliere della coalizione. A differenza del Tornado, gli Eurofighter non hanno un secondo posto per un navigatore in grado di gestire efficacemente il pod. Quest’ultimo ha però un’opzione prevista per i velivoli monoposto: può essere utilizzato in modalità automatica. In questo caso specifico è necessario inserire le coordinate GPS dei punti di interesse da fotografare o filmare tramite il Sistema di pianificazione della missione (MPS). Il pod si attiverà quindi automaticamente non appena l’aereo si avvicinerà al punto da analizzare.

Il contingente italiano schierato presso la base aerea di Ali Al Salem comprende, oltre al personale aeronautico, analisti dell’intelligence per poter effettuare le varie analisi delle foto e dei video raccolti durante ogni volo.