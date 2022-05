Giro d’Italia – Giro 2022 (TV / Streaming) Su quale canale verrà seguita mercoledì la diciassettesima tappa?

Seguirà la 105a edizione del Giro 2022 – Giro d’Italia attraverso tre settimane di gare che promettono spettacolo, suspense e intensità. Una strada di oltre 3.430 chilometri attende i concorrenti su 21 tappe. Scopri il programma TV per la diciassettesima tappa di mercoledì 25 maggio 2022!

Tutte le informazioni (tappe, telecronisti, favoriti, ecc.) le trovate nella 105a edizione del Giro, che sarà seguita in diretta e integralmente su Eurosport dal 6 al 29 maggio, sul nostro sito comunicato stampa

Come tracciare il Giro 2022 sulle antenne Eurosport?

Tutte le fasi saranno seguite in diretta su Eurosport 1, Eurosport.fr e sull’app Eurosport. Ogni passo sarà circondato da Pedal Kings fatta, a sua volta, da Geraldine Weber e Leslie Poitrelldecorato con disegni di dado.

L’evento sarà commentato Guillaume de Grazia e Jackie Duranda cui si unì successivamente Steve Chenell, David Moncotti, Philip Gilbert, Audrey Cordon Ragot Inoltre ospiti eccezionali tra cui Tony Gallopin. nell’area, Louis-Pierre Friulu e Florian Begon Raccoglierà interviste ai piloti.

Diciassettesima tappa: Ponte di Legno – Lavarone, lunga 168 kmseguirà In diretta alle 12:40 su Eurosport 1. Orario di trasmissione dalle 12:10 con la rivista “Les Rois de la Pédale” che troverete in diretta dalle 17:15 per il debriefing dal palco di oggi.

come guardare Giro 2022 trasmissione ?

Guarda la trasmissione fornita da Eurosport Ti permette di guardare il Giro 2022 su TV, computer, tablet e smartphone.

sintesi di me per me Fase 16 martedì 24 maggio

L’organizzazione ha considerato questa sedicesima tappa della corsa ciclistica una delle tre tappe più difficili di questa edizione. Il giorno dopo un giorno di riposo, è stato ancora più emozionante con i corridori che sono arrivati ​​goccia a goccia al traguardo di Aprica. I primi due sopravvissuti alla rottura quel giorno stavano benissimo insieme Martin, Valverde, Carthy, Ciccone, S.; Sì… E quindi cuore Vincitore di giornata pochi secondi prima di Arensman. Poi Jiro era il preferito con Hendley, Carapaz e Landa che risparmiano tempo Almeida Molti del resto della top ten Nepalese, Buzofevo, Buchmann, Bilbao… Alla fine della serata di martedì, questo trio più Almeida si svolge in meno di un minuto e la vittoria finale è ancora incerta tra i membri di questo quartetto.

Mercoledì 25 maggio la presentazione della diciassettesima tappa

L’impegnativa e montuosa terza settimana del Giro prosegue mercoledì 25 maggio con la 17a tappa tra Ponte di Legno e Lavarone. All’ordine del giorno del giorno successivo di nuovo intenso, 168 km, due passi di Classe I e 3.730 metri di dislivello. Abbastanza per consentire ai corridori fuggiti di cercare di ottenere un pacco all’arrivo e per alcuni per cercare di convergere sulla valutazione complessiva. Una classifica in cui i migliori messaggeri non esiteranno ad attaccare ancora nella speranza di conquistare la famosa casacca rosa, tanto più che gli alpinisti Carabaz Hindley e Landa Avrebbe cercato di far rimuovere Almeida prima del processo finale a Verona.