Giro d’Italia – Giro 2022 (TV / Streaming) Su quale canale seguirà la tappa 19 venerdì?

Seguirà la 105a edizione del Giro 2022 – Giro d’Italia attraverso tre settimane di gare che promettono spettacolo, suspense e intensità. Una strada di oltre 3.430 chilometri attende i concorrenti su 21 tappe. Scopri il programma TV della diciannovesima tappa di venerdì 27 maggio 2022!

Tutte le informazioni (tappe, telecronisti, favoriti, ecc.) le trovate nella 105a edizione del Giro, che sarà seguita in diretta e integralmente su Eurosport dal 6 al 29 maggio, sul nostro sito comunicato stampa

Come tracciare il Giro 2022 sulle antenne Eurosport?

Tutte le fasi saranno seguite in diretta su Eurosport 1, Eurosport.fr e sull’app Eurosport. Ogni passo sarà circondato da Pedal Kings le diede a sua volta Geraldine Webber e Leslie Poitrelldecorato con disegni di dado.

L’evento sarà commentato Guillaume de Grazia e Jackie Duranda cui si unì successivamente Steve Chenell, David Moncotti, Philip Gilbert, Audrey Cordon Ragot Inoltre ospiti eccezionali tra cui Tony Gallopin. nell’area, Louis-Pierre Friulu e Florian Begon Raccoglierà interviste ai piloti.

19a tappa: Marano Lagunari – Santuario de Castelmonte, lunga 177 kmseguirà In diretta alle 12:25 su Eurosport 1. Orario di trasmissione dalle 11:55 con la rivista “Les Rois de la Pédale” che troverete in diretta dalle 17:15 per estrarre informazioni dal palco di oggi.

come guardare Giro 2022 trasmissione ?

Guarda la trasmissione fornita da Eurosport Ti permette di guardare il Giro 2022 su TV, computer, tablet e smartphone. Se non sei abbonato, trovi maggiori informazioni su clicca qui.

sintesi di me per me Diciottesima tappa giovedì 26 maggio

Abbiamo annunciato mercoledì la possibilità di uno split fino alla fine nonostante la pista senza difficoltà. Per una volta avevamo ragione perché 4 forti messaggeri hanno sventato i piani delle squadre di corridori Mai, Cavendish o Dainese, approfittando della fatica generale che ha colpito il gruppo a pochi giorni dalla conclusione del Giro d’Italia. Lei è belga Debondite si asciuga che si impone prima Avene, Nielsen e Gaboro. Notare uno sviluppo questa mattina prima di iniziare da allora Joao AlmeidaIn quarta e nella lotta per il podio hanno dovuto lasciare le strade del Giro dopo essere risultati positivi al Covid.

Presentazione della diciannovesima tappa venerdì 24 maggio

Dopo una transizione, la montagna è davvero tornata, con grande dispiacere di corridori e corridori, ma per la gioia degli alpinisti… e degli spettatori. Nel programma della giornata, dunque, 178 km tra Marano Lagunari e Santuario di Castelmonte con quattro corsie elencate, due di III Categoria, la prima e la seconda dove verrà determinato l’arrivo. Con 7,1 km in media del 7,8%, dovrebbe consentire una nuova lotta tra i contendenti per la maglia rosa Carabaz Hindley e Landa Che si tengono a 1mn05 e che sono quasi sul podio.