Giro d’Italia – Giro 2022 (TV / Streaming) Su quale canale seguirà sabato la 20a tappa?

Seguirà la 105a edizione del Giro 2022 – Giro d’Italia attraverso tre settimane di gare che promettono spettacolo, suspense e intensità. Una strada di oltre 3.430 chilometri attende i concorrenti su 21 tappe. Scopri il programma TV della 20a tappa di sabato 28 maggio 2022!

Tutte le informazioni (tappe, telecronisti, favoriti, ecc.) le trovate nella 105a edizione del Giro, che sarà seguita in diretta e integralmente su Eurosport dal 6 al 29 maggio, sul nostro sito comunicato stampa

Come tracciare il Giro 2022 sulle antenne Eurosport?

Tutte le fasi saranno seguite in diretta su Eurosport 1, Eurosport.fr e sull’app Eurosport. Ogni passo sarà circondato da Pedal Kings le diede a sua volta Geraldine Weber e Leslie Poitrelldecorato con disegni di dado.

L’evento sarà commentato Guillaume de Grazia e Jackie Duranda cui si unì successivamente Steve Chenell, David Moncotti, Philip Gilbert, Audrey Cordon Ragot Inoltre ospiti eccezionali tra cui Tony Gallopin. nell’area, Louis-Pierre Friulu e Florian Begon Raccoglierà interviste ai piloti.

Ventesima tappa: Belluno – Marmolada 167 kmseguirà In diretta alle 12:25 su Eurosport 1. Orario di trasmissione dalle 12:00 con la rivista “Les Rois de la Pédale” che troverete in diretta dalle 17:15 per estrarre informazioni dal palco di oggi.

Vai a EUROSPORT.FR

come guardare Giro 2022 trasmissione ?

Guarda la trasmissione fornita da Eurosport Ti permette di guardare il Giro 2022 su TV, computer, tablet e smartphone. Se non sei un abbonato, trovi maggiori informazioni su clicca qui.

Iscriviti a EUROSPORT.FR

sintesi di me per me La diciannovesima tappa venerdì 27 maggio

Un’altra vittoria per un corridore in fuga e un’altra delusione per le ambizioni offensive dei messaggeri sul podio e di coloro che ci resteranno. sì Arciere È stato il più veloce in un gruppo di 5 anche se è andato vicino alla squalifica chiudendo la porta A Schmid Durante la gara finale, che ha fermato gli altri eroi, l’inseparabile trio Carabaz Hindley e Landa Ho solo cercato di creare dissapori alla fine dell’ultima salita di giornata, senza successo, che ci ha fatto desiderare ancora di più.

Sabato 28 maggio la presentazione della ventesima tappa

Questa 20a tappa è anche l’ultima tappa di questa gara del Giro 2022. Infatti, alla vigilia dell’ultimo giorno che sarà un’esperienza da solista, L’ultima tappa di montagna attende il gruppo. Ma che passo! 4500 m di dislivello, tre corsie di Classe I di cui bordoy Che avrà la vetta più alta di tutta Italia e passaggio di tiro Dove sarà giudicata la fine. Cosa possiamo sperare per i tanto attesi fuochi d’artificio con una piattaforma già ghiacciata e in particolare a Landa Chi ha 1mn05 per recuperare carabaz Anche se probabilmente non è il miglior mulinello per un trio.