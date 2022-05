Champions League, Roland Garros, Coppe europee di rugby, Gran Premio di Monaco… Vivi un weekend da re con la squadra

A due settimane dal Gran Premio di Francia vinto dall’italiana Ina Bastianini, la stagione MotoGP 2022 continua. Questa domenica, 29 maggio, si terrà l’ottavo Gran Premio dell’anno all’Autodromo del Mugello in Italia. Vincitore nel 2021, il francese Fabio Quartaro spera di vincere la sua seconda gara della stagione, dopo il Gran Premio del Portogallo di aprile. In classifica piloti il ​​francese era leader con 102 punti, ma è minacciato da Alex Espargaro (98 punti) ed Ennia Bastianini (94 punti). Il Gran Premio d’Italia MotoGP partirà alle 14 (guarda la gara in diretta sul team).