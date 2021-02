Lazio Roma firma il nipote di Mussolini – Sport By TN

di







Romano Floriani Mussolini, un diciottenne terzino destro e nipote del leader fascista italiano Benito Mussolini, ha firmato un contratto professionale alla Lazio a Roma.

Figlio di Mauro Floriani e Alessandra Mussolini, ex parlamentare europeo e nipote di Benito Mussolini, il giovane terzino destro sarebbe un giocatore promettente, anche se secondo Mauro Bianchi, suo allenatore alla Lazio Under 18, Mussolini manca ancora un po ‘di preparazione.

“Ha vinto il titolo con l’Under 17, poi con l’Under 18. È un ragazzo umile che non si è mai lamentato, nemmeno quando non giocava da due anni. Sembra promettente. Ma secondo me non è ancora pronto. e ha ancora un buon margine di miglioramento per essere dopo. Un vero giocatore “, ha detto Biancese a Sky Sport Italia. Ma oltre al suo potenziale, è ovvio che il suo enorme cognome e il suo lignaggio diretto sono ciò che attrae molti commenti.

