Giovinco continua con nuove puntate

11.08.2021 | 11:13

Le informazioni che appaiono sul futuro di Sebastian Giovinco in Al Hilal sono ambigue e mostrano che le trattative per rescindere il suo contratto sono ancora difficili, mentre allo stesso tempo i media locali hanno riferito che c’è una partecipazione ai colloqui degli italiani con il PAOK.

Il caso di Sebastian Giovinco rimane complesso per POCKET. Anche le informazioni dall’Arabia Saudita sono vaghe e spesso contraddittorie.

E mentre i media locali hanno riferito nella tarda serata di ieri (10/8) che l’italiano rimarrà ad Al Hilal, in seguito sono emerse informazioni secondo cui i contatti della squadra araba con Giovinco per rescindere il suo contratto continueranno nonostante ciò, come si suol dire. I negoziati arabi con il PAOK sono giunti a un punto morto.

“Fallita la trattativa di Giovinco con il PAOK, che ha impedito la risoluzione del suo contratto con Al Hilal. Il management del team sta cercando modi per rilasciarloLo riporta Sky Sports Arabia Saudita.

Infatti, poco dopo, si è espresso ottimismo sul fatto che si sarebbe finalmente trovata una soluzione per liberare l’attaccante italiano.

““Al-Hilal continua i suoi incontri con Giovinco, e presto dovrebbe essere raggiunto un accordo per rescindere il suo contratto”, ha aggiunto. Post correlato ha detto.

Se le trattative del PAOK con l’attaccante 34enne alla fine raggiungeranno un vicolo cieco si vedrà solo se l’italiano otterrà finalmente la sua libertà da Al Hilal. Fino ad allora il PAOK è in attesa di sviluppi, avendo manifestato il suo interesse per la squadra del calciatore e al tempo stesso chiarito le somme che intende offrirgli per portarlo al Tomba.

Quanto alla squadra di Decevallos, non cambierà molto anche se Giovinco lascerà Al Hilal senza ottenere il compenso che lo attende.