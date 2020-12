Tappy, notizie inquietanti

Gravemente malato, Bernard Tapie fornisce notizie inquietanti su se stesso questa domenica in un’intervista a TF1.

Affetto da cancro ostinato da diversi anni, Bernard Tapie ha dato la sua notizia in un’intervista a TF1 domenica. Purtroppo notizie fosche. ” Sono nel punto peggiore che abbia conosciuto in tre anni », Sussurrato alla giornalista Audrey Crespo, nell’ambito del programma Sept à Huit.

« All’inizio dell’estate non mi sentivo affatto bene, abbiamo fatto un controllo. E lì, il 20% dei nuovi tumori e vecchi tumori sono raddoppiati », Afferma l’ex presidente di colore, Vincitore della UEFA Champions League nel 1993. È stato scoperto uno sfortunato fallimento mentre l’interessato ha finora notato un miglioramento della malattia grazie a un trattamento sperimentale.

« Abbiamo dovuto fermarci e cercare un altro trattamento sperimentale, perché i trattamenti convenzionali non funzionano. Ne abbiamo provato un altro sull’immunoterapia, ma ho appena ricevuto la scansione e le dimensioni sono raddoppiate di nuovo “Si fida di Bernard Tapie che, nonostante il pessimismo dei suoi medici, non ha perso nessuna delle sue leggende del combattimento. Un uomo di 77 anni pieno di risorse.

