Calciomercato in diretta: Mbappe vorrebbe partire dopo l’arrivo di Messi

Date del periodo di trasferimento

Germania: dal 1 luglio al 31 agosto

Inghilterra: 9 giugno – 31 agosto

Belgio: dal 15 giugno al 31 agosto

Spagna: dal 1 luglio al 31 agosto

Francia: 9 giugno – 31 agosto

Italia: dal 1 luglio al 31 agosto

Paesi Bassi: dal 9 giugno al 31 agosto

diavoli Rossi

Romelu Lukaku Firmerà bene al Chelsea. Sky Sport ha annunciato di essere attualmente a Monaco per firmare gli ultimi documenti necessari al suo arrivo al Blues. Andrà poi a Londra per iniziare ufficialmente il suo secondo semestre a Londra.

Trasferimenti esterni

L’arrivo di Messi potrebbe avere effetti collaterali. Kylian Mbappe Infine, vorresti lasciare il PSG quest’estate. Secondo AS, il giocatore francese ha riferito questo alla sua dirigenza, dicendo che non avrebbe esteso e che ora voleva lasciare il PSG il prima possibile. Ma il Real Madrid, il miglior club per attirarlo, non è lontano.

Trasferimento Raffaello Varane Al Manchester United ufficialmente mercoledì. Il francese si è sottoposto ieri alle visite mediche e oggi firmerà il contratto con i Red Devils.

Edin Dzeko Succederà a Lukaku. Sky Italia ha annunciato che è imminente l’accordo con la Roma, che cederà l’attaccante all’Inter. Il giocatore bosniaco si impegnerà fino al 2023 per gli italiani.

Corentin Tolisso Potrebbe lasciare il Bayern Monaco. Secondo L’Equipe, l’allenatore non conta su di lui e il francese può contare su interessi all’estero: Manchester United, Arsenal, West Ham e Juventus possono seguirlo nei prossimi giorni.

Trasporti in Belgio

Yevhen Makarenko L’Anderlecht non c’è più. Il giocatore ucraino ha firmato in Ungheria con il MOL Fehervar FC.