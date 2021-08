Italia: uno scambio per studenti!

Una scuola italiana nel comune di San Michele Salentino, a sud di Bari, ha un padel per studenti. Gli alunni della Scuola Giovanni XXIII avranno un nuovo cortile!

Saranno disponibili diverse aree tra cui la pista di padel e una varietà di sport (corsa, lancio del peso, salto in lungo). È il progetto discusso dal Consiglio Comunale di San Michele Salentino.

Nelle parole del sindaco Giovanni Allegini: L’obiettivo del progetto è promuovere l’utilizzo delle strutture scolastiche al di fuori dell’orario di insegnamento. Il nostro obiettivo è rendere lo sport accessibile a tutti i nostri studenti”.

L’idea è quella di avere un’area giochi modulare per ospitare diversi tipi di sport. Nasce dalla volontà di ampliare questa offerta sportiva. Inizialmente c’erano solo pallavolo e basket. Infine, al progetto si aggiungeranno una pista di atletica, un’area di tiro a giro, salto in lungo e padel. Verranno inoltre installate le gradinate con la riqualificazione degli esterni e l’illuminazione della palestra interna.

In conclusione, questo progetto ha come filo conduttore: favorire l’attività sportiva per educare, formare e favorire l’integrazione tra i giovani.

Fonte : Brindisport

Alexis Dutour è appassionato di Padel. Con la sua formazione in Comunicazione e Marketing, mette le sue competenze al servizio del Padel per regalarci articoli sempre molto interessanti. Imposta il contenuto della scheda HTML personalizzato dell’autore sulla pagina del tuo profilo

sullo stesso argomento