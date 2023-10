GIORNALE. Un XV francese ”implacabile” distrugge ”con stile” un’Italia ”umiliata”

Da parte del Lione, i giocatori in campo hanno dato spettacolo… ma soprattutto da parte dei francesi! La passività e l’entusiasmo italiano hanno permesso una vera e propria festa offensiva, guidata magistralmente da Matthieu Jalibert. Questo venerdì, 6 ottobre, gli italiani sono stati ancora una volta schiacciati in difesa e in attacco, come contro la Nuova Zelanda una settimana fa.

La Francia in paradiso!

Di fronte a questo entusiasmo francese, la stampa elogiò ampiamente il Blues. Pertanto, 5 dei 15 giocatori hanno un punteggio massimo di 8/10. Mauvaka, Woki, Alldritt, Jalibert e Jelonch vengono così onorati Il gruppo. In un altro giornale, il quotidiano sportivo spiega anche che “la velocità di corsa degli azzurri, lavorata in allenamento, ha fatto la differenza contro l’Italia”. In prima pagina la papera usa l’espressione italiana “chi va piano, va sano” (traduzione: chi va piano, va sicuro). Con un tocco di rugby, l’espressione rende omaggio a Damian Penaud, autore di una doppietta.

Allo stesso tempo, il Mezzogiorno olimpico ha descritto questa fase a gironi, ormai chiusa per i Blues, come “Antipasti” che stuzzicano il loro appetito. In un editoriale, Marc Duzan sottolinea la quarta vittoria consecutiva del XV francese in questo Mondiale 2023. D’ora in poi, il quotidiano specializzato fornisce questa interpretazione del resto della competizione:

In verità, che questo XV di Francia sia candidato al titolo è oggi una certezza. Che ora si stia preparando a entrare in un caos che non ha mai affrontato prima è un’altra cosa. E dopo questa prima fase “passeggiata” dove alla fine basta solo una bella pedalata contro la Nuova Zelanda, è arrivata l’ora degli uomini”.

Gli anglosassoni sorprendono gli azzurri senza Dupont

Sulla stampa internazionale il Magazine di rugby del Sud Africa si meraviglia della vista di Damian Penaud. Tra i probabili futuri avversari dei Blues ai quarti, ecco cosa pensano del futuro esterno del Bordeaux-Béglais: “Il genio di Penaud era tale che era quasi possibile dimenticare il capitano e talismano della Francia, Antoine Dupont. Ferito con una frattura allo zigomo, quest’ultimo aveva comunque fatto notizia durante la preparazione di questa partita.“

In Irlanda, l’Irish Independent menziona un “demolizione globale” perpetuato dal XV di Francia dall’inizio della sua campagna di Coppa del Mondo. Il quotidiano irlandese cita un “Damian Penaud in buona forma”. RugbyPass descrive anche l’ex Clermontois come “un giocatore di livello mondiale”. I web media presentano la Francia come “una forza implacabile nel rugby internazionale”.

In Nuova Zelanda, il Herald della Nuova Zelanda si riferisce anche a questa idea di una splendida squadra francese nonostante l’assenza di Antoine Dupont. Parla così di una Francia che vince”con stile” per accedere ai quartieri: “L’Italia è stata sconfitta dalla Nuova Zelanda per 96-17 la scorsa settimana ed è stata entusiasta di riprendersi contro i suoi vicini. Ma la Francia, anche senza il suo mentore infortunato Antoine Dupont, era pronta dopo una pausa di due settimane. Gli ci sono voluti meno di due minuti per segnare la prima delle sue otto mete in una prestazione davvero impressionante.“

La stampa italiana distrugge la sua Squadra

In Italia la doccia è stata fredda dopo 156 punti subiti in 2 partite. Per la fine del suo mandato, pur promettente, Kieran Crowley è ricaduto nel nulla. Il puro giocatore italiano dedito alla palla ovale INCONTRO DEL RUGBY ha scritto questo nel suo resoconto della partita: “I sogni e le poche speranze di un improbabile passaggio al turno successivo vengono infranti dalla Francia, Paese ospitante. Allo Stade de Lyon, nel corso della fase finale della fase a gironi del Girone A della Coppa del Mondo di Rugby, l’Italia ha subito l’ennesima dura lezione, perdendo 60-7“.

XV DI FRANCIA. "C'è un'atmosfera da club", Cyril Baille pieno di fiducia per il suo ritorno contro l'ItaliaAllo stesso modo, il Corriere dello sport non andare con il dorso del cucchiaio. Evocano un "Italia umiliata dalla Francia". Acerbic, il quotidiano nazionale parla di Mondiale"buono (ma non eccezionale) fino alle partite serie", vale a dire Nuova Zelanda e Francia. Aggiunge che la selezione transalpina soffre di "leadership in crisi" e di "disciplina imbarazzante".

Il giornale si permette addirittura di irridere apertamente la sua squadra con il titolo “La Francia umilia l’Italia: cosa hanno cantato allo stadio” e continuando con “Non solo la sconfitta e l’eliminazione dal Mondiale, ma anche la vergogna di sentire un ritornello che è degli azzurri.“Ahia. In conclusione, il Corriere dello sport scrivere : “Questo siamo noi, ben nascosti dietro il rugby dei “grandi”.“

