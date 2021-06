Italia qualificata, Francia seconda nel girone F

CLASSIFICA EURO. Prima nel girone A, l’Italia ha già il biglietto per gli ottavi di finale. Nel Gruppo F, la Francia è seconda, a pari punti con il Portogallo. Il punto nei sei gironi da quattro squadre. Si qualificheranno le prime due di ogni girone e le prime quattro terze.

Sommario

[Mis à jour le 17 juin 2021 à 10h25] La classifica del girone A inizia a delinearsi dopo le partite di mercoledì. L’Italia, con due successi in due incontri, occupa la prima posizione ed è già garantita la partecipazione agli ottavi di Euro 2021. Martedì è il girone F ad essere protagonista: Portogallo, vincitore dell’Ungheria (3-0) , e la Francia, sconfitta dalla Germania (1-0), passa in vantaggio. Sono però i compagni di Cristiano ad occupare la prima posizione davanti ai Blues, grazie alla loro migliore differenza reti. Dai un’occhiata alla classifica dei gironi qui sotto.

La composizione dei sei gironi di questa fase a gironi di Euro 2021 calcio è stata stabilita mediante sorteggio dal 30 novembre 2019 poiché la competizione era inizialmente prevista per il 2020. La Francia, che è stata inserita nel cappello 2, non è stata risparmiata poiché affronteranno Germania e Portogallo, campioni d’Europa in carica, nel girone F. All’interno di questi gironi, ogni squadra incontrerà l’avversario una volta e le prime due della classifica di ogni gruppo avranno la certezza della loro qualificazione per l’ottava finale. Saranno accompagnati, secondo il regolamento stabilito dalla UEFA, dai quattro migliori terzi, che saranno decisi secondo i seguenti criteri: prima il numero di punti, poi in caso di parità, la migliore differenza reti, il maggior numero di goal segnati e per ultimi legati dalla classifica del fair play.

L’Italia è partita favorita in questo girone A abbastanza omogeneo, che comprende anche Galles, Svizzera e Turchia.

Classifica gruppo A Suonò Squadra punti Mj g P NON PAPÀ Avanti Cristo DB 1 Italia 6 2 2 6 6 2 Galles 4 2 1 1 3 1 2 3 svizzero 1 2 1 1 1 4 -3 4 tacchino 2 2 5 -5

Semifinalista dell’ultimo Mondiale (sconfitta contro la Francia), il Belgio dovrà combattere, in questo girone B, contro Danimarca, Finlandia e Russia, avversarie che sembrano alla loro portata.

Classifica girone B Suonò Squadra punti Mj g P NON PAPÀ Avanti Cristo DB 1 Belgio 3 1 1 3 3 2 Russia 3 2 1 1 1 3 -2 3 Finlandia 3 2 1 1 1 1 4 Danimarca 1 1 1 -1

In questo girone C, l’Olanda, che affronterà Ucraina, Austria e Macedonia del Nord, non sembra avere un vero rivale. Tuttavia, attenzione all’eccessiva sicurezza.

Classifica gruppo C Suonò Squadra punti Mj g P NON PAPÀ Avanti Cristo DB 1 Olanda 3 1 1 3 2 1 2 Austria 3 1 1 3 1 2 3 Ucraina 3 2 1 1 4 4 4 Macedonia 2 2 2 5 -3

Inghilterra e Croazia sono logicamente favorite nel Gruppo D, dove Scozia e Repubblica Ceca sembrano destinate a lottare per un possibile terzo posto.

Classificazione gruppo D Suonò Squadra punti Mj g P NON PAPÀ Avanti Cristo DB 1 Repubblica Ceca 3 1 1 2 2 2 Inghilterra 3 1 1 1 1 3 Croazia 1 1 1 -1 4 Scozia 1 1 2 -2

Nonostante la sua preparazione troncata, la Spagna resta la meglio armata, in questo girone E, a conquistare il primo posto in classifica, davanti a Svezia, Polonia e Slovacchia.

Classificazione Gruppo E Suonò Squadra punti Mj g P NON PAPÀ Avanti Cristo DB 1 Slovacchia 3 1 1 2 1 1 2 Spagna 1 1 1 2 Svezia 1 1 1 4 Polonia 1 1 1 2 -1

Bollettino







Questo girone F è senza dubbio il più vincente di questo Euro 2021 poiché riunisce Francia, campione del mondo in carica, Portogallo, campione europeo in carica, e Germania, vincitrice della Coppa del Mondo nel 2014. L’Ungheria avrà difficoltà a evitare l’ultimo posto in la classifica.