giallo sulla salute del presidente

NEW YORK Quando si tratta della salute dei presidenti, nessuna amministrazione è mai stata particolarmente generosa di informazioni. Ma la Casa Bianca di Donald Trump aggiunge anche una dose di confusione alla tradizionale riluttanza. Secondo i due medici intervenuti ieri mattina davanti al colonnato dell’ospedale Walter Reed, il presidente risultato positivo al covid-19 “sta andando molto bene”.

“Stiamo lavorando duramente per tornare indietro, devo tornare perché dobbiamo ancora fare di nuovo grande l’America, abbiamo fatto un ottimo lavoro ma ci sono ancora alcuni passaggi, dobbiamo finire il lavoro. Penso che tornerò presto. Non vedo l’ora di finire la campagna come l’abbiamo iniziata e in cui la stiamo facendo “: ha detto Donald Trump in un video postato su Twitter e registrato in ospedale, dove parla in giacca e cravatta, con un po ‘di aria esausta, e leggendo le note.

Il medico personale di Trump, Sean Conley, ha infatti affermato che il presidente afferma di sentirsi così bene da essere “pronto per essere dimesso immediatamente dall’ospedale”, un desiderio che è stato immediatamente frenato dal team medico dell’udito. tienilo almeno cinque giorni, quanto durerà la terapia. impatto a cui è sottoposto. Il dottor Conley e il dottor Brian Garibaldi si sono assicurati che tutto andasse bene e che il presidente avesse un battito cardiaco e una pressione sanguigna regolari, mentre le funzioni renali ed epatiche sono normali: “Siamo molto contenti dei suoi progressi” afferma Conley.

I dottori, gli infermieri e TUTTO il GRANDE Walter Reed Medical Center e altre istituzioni altrettanto straordinarie che si sono unite a loro, sono fantastici !!! Sono stati compiuti enormi progressi negli ultimi 6 mesi nella lotta contro questa piaga. Con il loro aiuto, mi sento benissimo! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 ottobre 2020

Hope Hicks, l’ex modella ancora al fianco di Donald Trump, è la presunta “untrice”



L’ALTRA VERSIONE

Eppure, in privato, fonti della stessa Casa Bianca hanno detto ai giornalisti di The Pool, il piccolo gruppo che segue quotidianamente il presidente, che venerdì non solo il presidente dovrebbe ricevere ossigeno extra, ma che, contrariamente alle dichiarazioni. medici, “i suoi segni vitali nelle ultime 24 ore sono stati molto preoccupanti e le prossime 48 ore saranno fondamentali per la sua salute”. Lungi dal condividere l’apparente soddisfazione dei medici, la fonte ha detto: “Non ne siamo ancora sicuri. un chiaro percorso per una piena guarigione. “Sembra che la fonte anonima fosse persino il capo del personale presidenziale Mark Meadows, la cui voce è stata ascoltata ai microfoni proprio mentre diceva che voleva essere citato solo” ufficiosamente Inoltre, i medici hanno anche contribuito a creare confusione, poiché Conley, parlando alle 11:30 di sabato, ha detto che la diagnosi era avvenuta 72 ore prima e Garibaldi ha annunciato che il presidente aveva ricevuto una prima dose dell’antivirale Remdesivir al suo arrivo in ospedale. e che aveva iniziato la terapia con Regn-Cov2, il cocktail sperimentale di due anticorpi monoclonali, 48 ore prima alla Casa Bianca. Ma quella linea temporale non corrisponde esattamente a quanto ha detto lo stesso Trump.

LA LAMENTELA

Ieri pomeriggio la Casa Bianca ha tentato di correggere i medici, dicendo che devono essere confusi. In effetti, se la cronologia fosse ciò che hanno detto Conley e Garibaldi, significherebbe per lo meno che Trump ha partecipato a raduni e incontri con i suoi sostenitori sapendo di essere positivo per il test covid-19. Il reporter della Fox Chris Wallace, che ha ospitato il dibattito martedì scorso a Cleveland, ha denunciato pubblicamente che il gruppo presidenziale era arrivato in ritardo alla Cleveland Clinic e quindi non aveva il tempo di sottoporsi al test che altri avevano ha dovuto sottomettersi prima di poter partecipare alla resa dei conti con il candidato democratico Joe Biden.

Wallace ha spiegato che era necessario “ricorrere al sistema dell’onore”, vale a dire che gli organizzatori si erano fidati della parola del presidente, che aveva assicurato che tutti erano già stati testati prima. Tuttavia, ore dopo, la consigliera Hope Hicks e la First Lady Melania, così come lo stesso Trump, erano ottimisti sul gruppo presidenziale. Wallace si è lamentato con forza nel suo canale, normalmente fortemente da parte di Trump, che il gruppo presidenziale non aveva nemmeno obbedito alla regola della maschera, mentre quelli che seguivano Biden avevano obbedito alla richiesta del Cleveland Clinic.

IL TWEET

Ieri pomeriggio, dopo lunghe ore di insolito silenzio su Twitter, Trump è ricomparso con un twitter: “I dottori, gli infermieri e tutti i grandi centri medici Walter Reed, e altre istituzioni simili e incredibili, che si sono uniti a loro Sono pazzi. Negli ultimi sei mesi sono stati compiuti enormi progressi nella lotta contro questo flagello. Con il loro aiuto, mi sento bene.

Il messaggio è stato analizzato da esperti che hanno subito suggerito che non era nelle mani del presidente, che non usa mai la virgola. Intanto varie fonti rivelano che la decisione di ricoverare il Presidente è arrivata perché le sue condizioni stavano peggiorando, e lui stesso era molto ansioso: “Finisco come Stan Chera?” ha chiesto ai suoi collaboratori, riferendosi a un amico imprenditore ucciso dal virus lo scorso aprile.

