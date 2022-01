Germania: iniziare a vaccinare i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni

Vaccinazioni in cliniche per bambini, zoo, musei di storia naturale e, naturalmente, nei centri di vaccinazione. Il 50% degli adolescenti è già stato vaccinato.

Oggi in Germania inizia la distribuzione dei vaccini contro il coronavirus ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Il Dipartimento della Salute ha annunciato che 2,2 milioni di dosi di vaccini BioNTech/Pfizer sono immediatamente disponibili per i bambini di questa fascia di età. Le vaccinazioni verranno effettuate presso i pediatri e i centri di vaccinazione, nonché negli zoo, nei musei di storia naturale e persino nei campi di calcio. I bambini di età compresa tra 5 e 11 anni vengono vaccinati su raccomandazione del Comitato permanente di immunizzazione indipendente (STIKO) di fornire il vaccino ai bambini con una storia medica, a quelli in contatto con pazienti ad alto rischio e al resto, quando i genitori lo desiderano.

Il ministro federale dell’Istruzione Bettina Stark Watzinger ha invitato i genitori di bambini piccoli a cogliere l’opportunità di farsi vaccinare. “La vaccinazione dei bambini è un contributo per mantenere aperte le scuole”, ha detto. Dopotutto, qualsiasi vaccino aiuta a limitare la diffusione del coronavirus. Il presidente della Società federale dei pediatri (BVKJ), Thomas Wiesbach, prevede che la risposta alla vaccinazione dei bambini piccoli sarà ampia come nel caso dei bambini di età compresa tra 12 e 17 anni. Da quando la campagna è iniziata a settembre, il 50% degli adolescenti è stato vaccinato. Allo stesso tempo, il Sig. Fisbach ha avvertito dei potenziali problemi di approvvigionamento. Nel caso dei vaccini per bambini di età pari o superiore a 12 anni, solo la metà della quantità richiesta è stata consegnata ai pediatri “più volte”.

Panagiotis Cubaranes, Berlino

fonte: Onda tedesca