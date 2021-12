Geoff Keighley prende in giro “quattro o cinque” esibizioni di Elden Ring Calibre ai Game Awards

Jeff Kelly è uno spacciatore di pubblicità e un capocannoniere magistrale, e ancora una volta il giornalista diventato conduttore ha valutato il suo prossimo ritorno. Premi del gioco Trasmissione in diretta. l’offerta – che andrà in onda questa settimana In genere combinando il riconoscimento del settore con la pubblicità e le “prime mondiali”, la formula sembra invariata nella sua incarnazione più recente.

Parlare di anello antico Ri-divulgazione, presentata da Keighley come parte di Il Summer Games Festival si è svolto all’inizio dell’anno, suggeriscilo Dovremmo aspettarci più rivelazioni Su una scala simile durante i Game Awards di questa settimana: “Oh mio Dio, ci sono probabilmente quattro o cinque cose di quel livello. Non vedo l’ora di mostrare alla gente queste cose”.

È un’astuta affermazione di Keighley, ovviamente, perché questo genere di cose è quasi sempre soggettivo. Tuttavia, è innegabile che Elden Ring abbia fatto molto scalpore, quindi è difficile pensare a qualcosa che possa adattarsi a quel livello di entusiasmo: prendiamone “quattro o cinque”. Poi di nuovo, questo è lo stesso spettacolo che ha ospitato la rivelazione di Xbox Series X in passato, quindi c’è chiaramente un precedente per la rivelazione dei momenti salienti.

La prova sarà nel dessert, ma mantieni le tue aspettative con i piedi per terra per ogni evenienza – faresti meglio a essere piacevolmente sorpreso, dopo tutto. si può imparare Quando guardi i Game Awards? Attraverso il link, e ovviamente avremo una live chat qui spingere la scatola Se vuoi divertirti con noi.