5 cose a cui prestare attenzione se non puoi cambiare il tuo numero di telefono su WhatsApp

TRIBUNJOGJA.COM – numero Il WhatsApp Puoi sostituire quello vecchio con un nuovo numero di cellulare.

Non è difficile cambiare questo numero di telefono.

Citato da faq.whatsapp.com, ecco alcune cose a cui prestare attenzione se riscontri problemi durante l’utilizzo della funzione di modifica del numero, assicurati di quanto segue:

WhatsApp (piazza GSM)

Il vecchio numero di telefono che hai inserito è attualmente registrato sul tuo account WhatsApp. Puoi visualizzare i numeri di telefono registrati andando nelle impostazioni di WhatsApp e quindi facendo clic sulla tua immagine del profilo. Se il vecchio numero di telefono non è registrato, registralo prima di riprovare a modificare il numero di telefono. Hai una SIM attiva e funzionante per il nuovo numero di telefono che desideri utilizzare su WhatsApp. Il telefono ha una connessione Internet forte e stabile. Il telefono ha abbastanza spazio di archiviazione interno. Se hai problemi a registrare un nuovo numero di telefono dopo aver cambiato numero, leggi ulteriori informazioni sulla registrazione su Android o iPhone.

Appunti: La modifica dei numeri di telefono non è supportata in KaiOS. Tuttavia, puoi registrare un nuovo numero di telefono su Il WhatsApp attraverso il processo di registrazione. Le informazioni del tuo vecchio account non verranno trasferite al nuovo numero di telefono. Oltre a ciò, perderai anche le tue chat individuali e di gruppo.