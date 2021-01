Galaxy S21 Ultra, Mate40 Pro e iPhone 12 Pro Max con triplo zoom / zoom / selfie / scena notturna

Con il 2021 che entra nell’anno, Samsung non vede l’ora di lanciare il suo modello di punta nella prima metà dell’anno. Serie Galaxy S21. In tutti questi anni. La parte più popolare della concorrenza nel settore degli smartphone sono le prestazioni del mirino, quindi, negli ultimi anni, il numero di obiettivi per telefoni cellulari è aumentato e il fattore di zoom è aumentato. Questa volta faremo una presentazione di punta per vedere come il Galaxy S21 Ultra si confronta con Huawei Mate 40 Pro e iPhone 12 Pro Max di Apple.

Prima di tutto, ovviamente, parlerò delle specifiche dei migliori modelli per ogni marca, il Samsung Galaxy S21 Ultra è l’ultimo tra i tre cellulari a confronto questa volta, ed è stato lanciato a metà di questo mese. Huawei Mate40 Pro è stato lanciato a Hong Kong alla fine di novembre dello scorso anno e iPhone 12 Pro Max è stato lanciato ufficialmente a Hong Kong a novembre dello scorso anno.

Per quanto riguarda la configurazione della fotocamera, il Galaxy S21 Ultra è dotato di quattro obiettivi, che sono un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP, un obiettivo grandangolare da 108 MP, un obiettivo ottico anti-shake ultra grandangolare da 108 MP e un doppio pixel da 10 MP telecamera. Teleobiettivo ottico 3x anti-shake, obiettivo con zoom ottico dual pixel da 10 MP, oltre alle funzioni fotografiche sopra, può anche riprendere video 8K @ 24 fps e riprese con zoom ibrido 100x.

Il Mate 40 Pro ha quattro obiettivi Leica sul retro, che è un obiettivo primario da 50 MP + un obiettivo grandangolare da 20 MP + un teleobiettivo da 12 MP + un obiettivo di messa a fuoco laser. Supporta zoom ottico 5x, zoom ibrido 10x, zoom digitale 50x e registrazione video 8K. (Per una revisione approfondita del Mate 40 Pro, fare clic qui)

Per quanto riguarda l’iPhone 12 Pro Max, il pixel del “gioco digitale” non è buono come i primi due. I tre obiettivi posteriori con lunghezze focali diverse sono tutti 12 milioni di pixel, ma le dimensioni del sensore della fotocamera sono aumentate del 47% rispetto al precedente generazione e ha raggiunto 1,7 micrometri. Migliora l’effetto delle riprese in ambienti con scarsa illuminazione dell’87%. Inoltre, supporta il sistema antiurto ProRAW e Sensor Shift di Apple e, con la potenza di calcolo superiore del processore A14, l’iPhone 12 Pro Max non si limita al numero di pixel in termini di conteggio delle immagini e qualità dell’immagine. (Per una revisione approfondita dell’iPhone 12 Pro Max, fai clic qui)

Prova di tiro standard

Test dello zoom (Galaxy S21 Ultra vs Mate40 Pro)

Galaxy S21 Ultra

▲ Mate 40 Pro

Breve commento:

In termini di zoom elevato, l’S21 Ultra è molto vicino alle prestazioni del Mate40 Pro a una velocità di 10x o precedente e le capacità di zoom di entrambi sono molto potenti, il che è anche il vantaggio dell’aggiunta di un obiettivo periscopico. Dopo 30X-50X, il testo sulla nave poteva essere visto chiaramente, ma ha iniziato a diventare sciolto e confuso. S21 Ultra ha uno zoom digitale a 100X max, che può accorciare ulteriormente la distanza del soggetto, lo scatto non è male.

Un’altra scena si unisce all’iPhone 12 Pro Max

Galaxy S21 Ultra

▲ Mate 40 Pro

IPhone 12 Pro Max

Breve commento:

Sopra, abbiamo trovato un oggetto relativamente vicino al test della capacità di zoom e abbiamo visto che la potenza dello zoom 50X di S21 Ultra, 100X e Mate40 Pro non è male. Diamo un’occhiata al test della scena del super teleobiettivo e aggiungiamo iPhone 12 Pro Max senza super teleobiettivo come riferimento. Poiché il test di tiro era vicino al crepuscolo, la luce ambientale nella scena si stava abbassando sempre di più, il che potrebbe anche portare maggiori sfide a diversi telefoni cellulari. Dal test, possiamo vedere che con uno zoom 10x, l’S21 Ultra e il Mate40 Pro possono vedere solo misteriosamente il segno sull’altro lato, mentre l’iPhone 12 Pro Max va solo 12X al massimo, la situazione è simile ai due precedenti modalità. Quando il Mate40 Pro ha raggiunto 50X, ha anche fatto del suo meglio e non ha potuto forzare troppo le cose. Il 100X dell’S21 Ultra ha ancora uno zoom elevato. Anche se l’immagine è sfocata, puoi finalmente vedere il testo e i motivi sul banner. Vale anche la pena notare che la stabilizzazione del mirino sul Galaxy S21 Ultra è 100 volte superiore alla stabilizzazione 50X sul Mate40 Pro, il che significa che con lo zoom di ripresa più alto, il mirino mobile è più stabile e non sarà troppo alto. Gli urti hanno impedito il tiro.

Pre-testare l’immagine di sé

Breve commento:

I selfie anteriori delle tre fotocamere differiscono in termini di calcolo dell’immagine, poiché l’S21 Ultra è più vicino all’iPhone 12 Pro Max e più fedele ai colori originali della scena e dell’atmosfera. L’S21 Ultra ha una temperatura del colore più calda, mentre iPhone 12 Pro Max pone maggiormente l’accento sull’elaborazione della gamma dinamica. Per Mate40 Pro, anche se la modalità luminosa è disattivata, l’elaborazione dell’effetto bellezza è ancora molto potente, rendendo l’immagine 3D inferiore alla precedente e l’atmosfera della scena viene completamente eliminata attraverso il processo di sovraesposizione.

Fotografia di scene notturne e in condizioni di scarsa illuminazione

Breve commento:

In condizioni di scarsa luce del tramonto, viene utilizzato per testare la capacità HDR per calcolare le immagini del telefono cellulare. Nel complesso, l’elaborazione dei tre telefoni di punta è vicina. Sotto l’ampio controluce, il primo piano non è ancora troppo basso e non c’è un “bianco morto” sovraesposto vicino al sole più luminoso. Probabilmente la più grande differenza tra i tre è l’elaborazione della temperatura del colore. Il Galaxy S21 Ultra è chiaramente un po ‘bluastro, che appartiene alla fantastica combinazione di colori. Mate40 Pro è di colore leggermente giallo, caldo e spesso (noto come “MSG”). IPhone 12 Pro Max è il più mediocre, in quanto mostra i colori più realistici.

Breve commento:

Tutti e tre i telefoni cellulari sono dotati di una modalità scena notturna, le prestazioni dei tre sono molto vicine come evidenziato dal test, e sono tutti i migliori performer tra gli attuali cellulari. In termini di operazioni di imaging, il tempo di elaborazione della modalità Night Scene del Galaxy S21 Ultra è simile a quello dell’iPhone 12 Pro Max e l’esposizione e la fotografia vengono completate in circa 0-2 secondi, il che è relativamente rinfrescante. Il tempo di esposizione per la scena notturna di Mate40 Pro è fino a 6 secondi. Sebbene sia possibile premere a metà il pulsante di scatto per interrompere l’attesa, se è necessario attendere che il telefono completi 6 secondi di tempo di esposizione per scattare un servizio fotografico notturno, pensano che molte persone si sentiranno ancora un po ‘impazienti.

Riassumere:

Dopo aver letto i suddetti test di concorrenza, si può vedere che i tre migliori telefoni di punta sono molto distinti nelle loro prestazioni fotografiche. Lasciando da parte altre configurazioni di telefoni cellulari e concentrandosi esclusivamente sulla discussione dell’obiettivo, il Galaxy S21 Ultra dovrebbe essere il 100X più potente in termini di capacità di zoom, ma in realtà non è molto pratico. Penso che non sia molto che le persone utilizzino spesso lo zoom digitale 100X . Anche il 50X del Mate40 Pro è lo stesso; per Winson, non importa quanto sia alto lo zoom digitale, non è altro che il Gimmick. In termini di prestazioni complessive, si può vedere che maggiore è il pixel dell’obiettivo non offre migliori prestazioni di qualità dell’immagine, perché oltre ai pixel, la potenza di calcolo dell’hardware e la tecnologia di elaborazione del sistema sull’immagine dell’algoritmo sono più importanti.

Questa volta, i tre cellulari sono equipaggiati con i tre processori mobili più potenti oggi, vale a dire Snapdragon 888 di S21 Ultra, Kirin 9000 di Mate40 Pro e A14 Bionic di iPhone 12 Pro Max. Di conseguenza, le tre immagini dei telefoni cellulari hanno i propri alti, bassi e “gusti”, quindi l’attenzione di tutti potrebbe ricadere sui loro “gusti”. Ad esempio, ami la super estetica, preferisci essere fedele all’atmosfera e alla resa cromatica dell’ambiente reale, devi usarlo come un telescopio, hai bisogno di una migliore HDR ad alta gamma dinamica e così via.

