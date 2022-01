Funzionario dell’OMS sul commento del presidente brasiliano Omicron

In un’intervista, Jair Bolsonaro ha minimizzato i progressi della nuova alternativa in Brasile. (un file)

Brasilia:

Mercoledì il direttore dell’Emergenza dell’OMS Mike Ryan ha confutato le dichiarazioni del presidente brasiliano Jair Bolsonaro secondo cui l’alternativa di Omicron al coronavirus sarebbe stata la benvenuta e che potrebbe portare alla fine della pandemia.

In una precedente intervista, Bolsonaro ha minimizzato i progressi della nuova alternativa in Brasile.

Durante una conferenza stampa a Ginevra, alla domanda sui commenti del presidente brasiliano, Ryan ha sottolineato che mentre Omicron “è meno grave come infezione virale in un individuo, ciò non significa che sia una malattia lieve”.

Ha aggiunto che ci sono molte persone in tutto il mondo negli ospedali, nelle unità di terapia intensiva, senza fiato, il che “mostra chiaramente che questa non è una malattia lieve”.

“È una malattia che può essere prevenuta con i vaccini, è una malattia che può essere prevenuta prendendo – in larga misura – forti precauzioni personali per evitare infezioni e vaccinazioni”, ha detto.

“C’è così tanto che possiamo fare. Questo non è il momento di arrendersi, questo non è il momento di arrendersi, questo non è il momento di dichiarare che questo virus è un benvenuto. Nessun virus sta uccidendo le persone. Soprattutto quando quelle morti e quelle sofferenze possono essere prevenuto con un’adeguata vaccinazione”.

