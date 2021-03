Frankie: A Little Italy, Atene, dai un’occhiata ai ristoranti

Con un nome ispirato al grande Frank Sinatra, la moderna proposta italiana del gruppo “nice n easy group” ha portato la potente aura di New York a Little Italy ad Atene. È vero che la filosofia dalla terra alla tavola di un gruppo e con un grande amore per le materie prime accuratamente selezionate, Questo è molto speciale per il concetto di oggi con l’aria italiana moderna e ha immediatamente trovato il suo posto sulla deliziosa mappa della città, motivo per cui, oltre a Kolonaki, ora lo troviamo anche a Nea Erithraia. Entrambi gli ospitali ritrovi applicano pienamente le rigide regole igieniche che si applicano a tutti i membri del “nice n easy group”, mentre sono aperti la mattina con pranzo, snack italiani, caffè aromatico e bevande anticipate.

Poi l’imponente lavorazione del legno porta all’opera il forno, da cui escono la squisita pizza a lievitazione naturale e la farina biologica, e nella cucina a vista il primo motivo è la pasta artigianale, che viene preparata sul posto. I gusti coprono una gamma molto ampia, Dalla classica carbonara con gli spaghetti a una particolarissima pizza vegetariana con broccoli o melanzane affumicate, senza rinunciare a proposte come lo squisito salmone, cotto al forno, con una crosta di erbe e semi di lino. Qualunque cosa tu ordini, sarà accompagnata da un’ampia selezione di vini greci e italiani, mentre ci invoglia a una perfetta serata a tema a casa.