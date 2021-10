Frane dovute a forti piogge a Heraklion – Corfù in caso di emergenza

Secondo il vice governatore regionale di Heraklion Nikos Sirigonakis, negli insediamenti dei comuni di Festus, Gortina e Minoa Pediados, forti piogge hanno causato frane in diversi punti, come la strada da Arcalokuri a Fiano all’altezza del ponte Eno fino alla strada da Vagionia a Lenta mentre enormi quantità di acqua – come ha detto Syrigonakis – stanno scendendo materiali dalle montagne della regione di Kamares dove ci sono macchine per recuperare il problema che si è creato.

In precedenza c’era un problema sulla strada per Achentria che è stato finalmente risolto, mentre le macchine stanno attualmente lavorando alla rimozione di materiale dalla rete stradale nella zona di Martha del comune di Vianos.

Rethymno: A 51 mm d’acqua, in mezz’ora

Piccoli problemi ma in molte parti della città di Rethymnon, hanno causato la pioggia caduta a Rethymnon con il livello dell’acqua che ha raggiunto i 51 mm in appena mezz’ora. Come ha affermato il capo di DEYAR presso APE BPE, “…è stata una piccola alluvione con forti piogge che cadevano foglie, per spostare materiali deperibili, e sebbene i pozzi siano stati puliti in pochi minuti, abbiamo avuto il fenomeno dell’allagamento”.

I problemi sono stati risolti in breve tempo e il problema più grande è stato affrontato dalle strade a bassa quota della strada e della zona come Arcadio Street e Arabatzooglu. “Al momento è in corso un processo di pulizia dei pozzi in modo che non ci siano problemi con una nuova intensità di pioggia. Ma ripeto, i pozzi sono stati completamente puliti”.

Corfù: l’isola è stata “tagliata” in due da una forte pioggia

A Corfù è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa del maltempo che ha colpito l’isola. La notizia è stata confermata ad APE-MPE dal Vice Governatore Regionale dell’Unità Regionale di Corfù, Costas Zorbas.

Allo stesso tempo, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, tutti i livelli di istruzione primaria e secondaria nell’intero territorio dell’Unità regionale di Corfù rimarranno chiusi domani venerdì.

Molte delle strade della rete regionale e nazionale di Corfù, che sono riuscite a fermare il traffico, sono diventate fiumi a causa delle forti piogge.

Forti forze dei vigili del fuoco, nel Missongi e Moretika, stanno cercando di liberare molti automobilisti che sono rimasti congelati o travolti dal torrente in piena dopo le piogge torrenziali che hanno colpito Corfù nel primo pomeriggio. Secondo le informazioni di APE-MPE, gli uomini dell’EMAK stanno assistendo all’operazione di salvataggio, così come un elicottero del Centro di coordinamento di ricerca e salvataggio del settore dell’aviazione (EKSED / AT).

Le chiamate ricevute dai vigili del fuoco dell’isola hanno infatti superato le 300 chiamate, mentre l’acqua, secondo le ultime informazioni, ha allagato molte abitazioni in zone specifiche, senza conoscerne fino ad ora il numero.