Francia / Italia Tournoi des 6 Nations (TV/Streaming) Sur quelle chaîne en clair suivre le match dimanche ?

Diffuser historique du Tournoi des Sei Nazioni, Francia 2 propone, chaque année, de suivre direct ed exclusivé l’intégralite de ce grande rendez-vous incontournable. Après une tournée d’automne 2021 réussie, il XV de France s’apprête à défier les plus grandis Nations européennes dans cette nouvelle édition de la compétition. Premier rendez-vous pour les Bleus ce dimanche 06 février avec la rencontre France / Italie en direct à 16h00 !

Sur quelle chaîne TV suivre la rencontre France / Italie ?

Cette rencontre sera à suivre en direct et en clair ce dimanche 06 février à 16:00 sur Francia 2 (Prise d’antenne à 15h50 pour l’avant-match) Cette année Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili commenteront neuf des quinze rencontres de ce Tournoi, accompagnés de Cecile Gres, pour les interviews en bord de terrain lors des matchs du XV de France. Les commentaires des autres corrisponde a seront assurés par Laurent Bellet, Jean Abeilhou et Benjamin Kayser.

Commenta in attesa Francia/Italia in streaming?

Avec votre smartphone, tablet o PC vous pourrez égallement suivre cette rencontre in diretta alle 16:00 sul sito de Francia.tv.

VOIR SUR FRANCIA.TV

Presentazione de la rencontre

Depuis deux ans, les hommes de Fabien Galthié ne cessent d’impressionner enchaînant les très belles performance, avec notamment une victoire historique face aux All Blacks en novembre dernier. Les Bleus devront non conservano la dinamica in una delle Coupe du monde, qui se déroulera in Francia.

En cette année paire, le XV de France n’aura que deux déplacements à effectuer. Dans un premier temps, ils recevront la modeste Italie, qui n’a plus gagné un match dans le Tournoi depuis 2015. Ce sera ensuite au tour de l’Irlanda de venire allo Stade de France défier les Français. Puis, l’équipe de France effectuera deux déplacements périlleux à Edimbourg (Écosse) et Cardiff (Pays de Galles, tenant du titre) et terminera ce Tournoi par le fameux « crunch » face aux Anglais, soit Nations rest une potentielleux finale si les de invaincues à la fin de ce Tournoi. (Sito informativo France TV)