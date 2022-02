Les Italiens se sont même ha offerto una vittoria contro i Britanniques, les champions du monde en titre, samedi soir, pour porter leur fiche à 6-0.

L’italiano segreto? Nous saggions de jouer de notre mieux, une partie à la fois, sans trop en faire explique umiliazione Mosaner, qui a commencé à jouer au curling à l’âge de trois ans, sous l’influence de son père, le responsable de la glace du club local.

Le curling n’est pas très connu en Italie. Je pense que nous faisons quelque ha scelto d’important en ce moment parce que plusieurs partisans ont commencé à nous suivre Ajute Costantino.

Elle raconte avoir eu une révélation en partecipante au Championnat du monde à North Bay, in Ontario, nel 2018, en voyant les gradins pleins de passionnés de curling. Elle espère un jour voir la même ha scelto dans son pays natal.

Peut-être que maintenant les gens vont Beginr à viewer et à s’y interresser , souhaite la jeune femme de 22 ans originaire de Cortina d’Ampezzo. C’est la, ainsi qu’à Milan, que se dérouleront les prochains Jeux olympiques d’hiver, en 2026.

Stefania Constantini aux Jeux de Pekin Foto: Getty Images / LILLIAN SUWANRUMPHA

Les Italiens participent au double mixte pour la première fois aux JO. Leur meilleur résultat dans cette épreuve a été une 5e place au Championnat du monde en 2021 ad Aberdeen. Ils peuvent maintenant rêver d’être l’équipe Cendrillon qui remporte une médaille à Pekin.

C’est historique pour l’Italie en ce moment et c’est formidable de voir ça admet Colleen Jones, un’ancienne curleuse professionnelle et Analyst per la CBC. L’un des secrets, c’est à quel point Amos Mosaner est bon. Il peut tout faire. Il est vraiment un joueur de caliber mondiale e il sera aussi de la competizione par équipe chez les hommes.

« C’est une solide équipe avec une superbe exécution. Ce n’est pas de la chance, mais on mentirait si on disait qu’on l’avait vu venir. » — Una citazione de Colleen Jones, analista di curling

Les autres joueurs du tournoi reconnaissent aussi que les Italiens ne peuvent plus être sous-estimés. Ils jouent de façon fantastico. Ce sera une bataille difficile contre eux souligne John Morris, qui les affrontera lors du dernier match du tour préliminaire du Canada.

L’équipe canadese devra se mesurer à l’Italie pour son dernier match du tour préliminaire Foto: Getty Images / Harry come

Democratizzazione del curling

La performance de l’Italie nous rappelle que l’époque ou une médaille du Canada dans les plus grands tournois mondiaux de curling était assurée est révolue.

À Pyeonchang, John Morris e una partenaire Kaitlyn Lawes non hanno riportato l’or das les debuts du double mixte, mais les quatuors canadiens non hanno terminato il podium dans les épreuves femminili et masculine.

Lo développement des autres paga est eccellente per la progressione de notre sport , avait menzionané più tôt cette semaine l’Ottavienne Rachel Homan. Avec son partenaire John Morris, elle venait de remporter un match serré contre la Chine. Ça donne plus de sueurs froides à nos proches qui riguardoment par contre.

Pour la première fois de leur histoire, l’Australie et la République tchèque ont des équipes de curling aux Jeux olympiques, autre preuve que ce sport n’est plus l’affaire que de quelques pays nordiques.