Finale della Four Nations League 2021, qualificazioni ai Mondiali 2022 ed Euro Espoirs 2023: il programma televisivo di ottobre International Break

Un mese dopo la prima striscia internazionale della stagione, le nazionali tornano in campo questa settimana con la finale della Nations League, le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022 per le regioni Europa, Africa e Sud America e le qualificazioni a Euro 2023.

Nations League: semifinali su TF1, finali su M6

Le vincitrici dei quattro gironi di Serie A (Italia, Belgio, Francia e Spagna) si sfideranno nella Final Four, Italia, per selezionare il vincitore della seconda edizione della Lega delle Nazioni.

Stasera alle 20:45 TFXL’Italia, campione d’Europa e paese ospitante delle Final Four, affronterà la Spagna nel rimodellamento delle semifinali degli ultimi Europei. Domani alle 20:45 TF1Il Belgio, primo paese della classifica FIFA, affronterà la Francia, a 3 anni dall’ultima memorabile partita delle semifinali dei Mondiali in Russia. Entrambe le partite saranno commentate da Gregoire Margoton e Bixente Lizarazu, accompagnati da Frederic Kaling in campo per il World Champions Match.

Questo è il gruppo m 6 Che andrà in onda la minifinale e la finale domenica alle 15 e alle 20:45. Martedì andrà in onda la partita della nazionale francese m 6 Mentre la partita del Belgio sarà trasmessa su W9. Le partite degli azzurri saranno commentate da Xavier Domergue e Robert Pires con Carine Galli a bordo campo. Quanto a Denis Balbert e Jean-Marc Ferreri, commenteranno la partita del Belgio W9.

Qualificazioni Mondiali 2022 (Regione Europea): Germania – Romania in W9, altri poster sulla squadra

Le squadre non coinvolte nella Nations League giocheranno questa settimana due qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022.

W9 Germania-Romania andrà in onda venerdì alle 20:45. Commentando l’incontro, Denis Balbert e Jean-Marc Ferreri.

dalla sua parte, canale della squadra Trasmetterà in diretta 3 partite di qualificazione (Finlandia – Ucraina, Macedonia del Nord – Germania e Inghilterra – Ungheria) e una partita amichevole (Portogallo – Qatar). piattaforma squadra dal vivo Presenterà anche 9 partite in diretta delle qualificazioni europee.



Qualificazioni ai Mondiali FIFA 2022: la regione africana a squadre, la regione sudamericana su beIN SPORTS

il gruppo Il gruppo Ha acquisito i diritti TV e digitali per trasmettere le qualificazioni ai Mondiali 2022 per la regione africana e presenterà 44 partite in chiaro su TNT e sulla sua piattaforma squadra dal vivo : Tutte le partite di qualificazione per Algeria, Camerun, Costa d’Avorio, Marocco, Senegal e Tunisia (ovvero 34 partite del girone nelle settimane internazionali da settembre a novembre 2021) più 10 partite di spareggio (5 trasferte a marzo 2022).

La partita tra Algeria e Niger sarà trasmessa in diretta questa settimana canale della squadra Venerdì alle 21 mentre altre 11 sessioni saranno seguite esclusivamente in piattaforma squadra dal vivo.

dalla sua parte, fare sport Vedrà le qualificazioni ai Mondiali 2022 nella regione sudamericana e vedrà le partite in Brasile e Argentina.

Amal su Channel + Sports



La nazionale francese prosegue la campagna di qualificazione alla ventiquattresima edizione degli Europei di calcio, che si svolgeranno a giugno-luglio 2023 in Georgia e Romania.

Nella lista di questa settimana c’è l’accoglienza dell’Ucraina a Brest e un viaggio in Serbia. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta Canale + Sport.

Il programma completo della settimana internazionale: