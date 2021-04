Zlatan Ibrahimovic: Salus con Zlatan in Italia: cosa ha fatto … – Sportdog.gr – Notizie sportive | notizia

L’energia di Ace Milan ha suscitato molte polemiche, mentre le immagini circolavano su Internet.



Zlatan Ibrahimovic: il comportamento di Zlatan in Italia per contestare le misure di quarantena, combattere l’epidemia e cenare in un ristorante con il suo ex collega Ignacio Abate in Italia.

Secondo il proprietario del ristorante “Embra, Ignacio e un altro amico sono venuti a trovarmi e ci siamo seduti per un po ‘a parlare. Siamo amici e non diciamo spesso tutto quello che succede. Non si sono seduti a mangiare, hanno solo bevuto un bicchiere di vino. Andresti di nuovo contro i miei principi con la pandemia? “

Ma il post menziona che Zlatan è stato colui che ha chiesto di aprire il ristorante, anche se questo è vietato in base alle misure prese, mentre si segnala che il programma costa 300 euro per ciascuno dei partecipanti.

Guarda le foto pubblicate sulla pagina fanpage.it:

Segui sportdog.gr su Google News e sii il primo a sapere tutto notizie sportive

Mostra tutto notizie sportive Dalla Grecia e dal mondo, su sportdog.gr

Commentalo