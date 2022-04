FFXIV Patch 6.1 – Live Letter 70 Dalla data di rilascio del produttore (LXX).

Il FFXIV La patch 6.1 Letter From The Producer verrà lanciata tra poche ore e includerà le ultime notizie che i fan di Final Fantasy vogliono sapere.

Aggiornare: Square Enix ha confermato durante il suo ultimo live streaming Live Letter 70 che la data di rilascio di FFXIV 6.1 è stata fissata per il 12 aprile 2022 su PC, PS4 e PS5. È stato anche rilasciato il primo trailer di Final Fantasy 14 Newfound Adventure, che puoi trovare qui sotto.

Un nativo: Abbiamo pochissime informazioni dirette a Live Letter 70, ma ci sono buone probabilità che includeremo tutti i tipi di dettagli importanti. I precedenti messaggi di FFXIV Live sono andati oltre ciò che Square Enix ha confermato sarà coperto.

Con questo in mente, ecco cosa sappiamo del prossimo evento FFXIV Patch 6.1 Letter From The Producer.

Quando avviene la trasmissione dei messaggi live di FFXIV?

Square Enix ha confermato che il prossimo discorso FFXIV Patch 6.1 dal flusso di prodotti si svolgerà venerdì 1 aprile 2022 alle 4:00 PT. Per i giocatori del Regno Unito, ciò significa sintonizzarsi a mezzogiorno (12:00) GMT per seguire lo stesso bollettino di notizie attraverso fonti ufficiali. La diretta sarà disponibile su YouTube e Twitch, con le consuete impostazioni.

Ciò significa che mentre un file Saranno incluse diapositive di presentazione In giapponese e inglese, l’audio della presentazione sarà solo in giapponese. Il cross-streaming sarà consentito durante l’evento, il che significa che ci sono molti contenuti cross-stream da controllare per la piattaforma scelta. Per quanto riguarda gli argomenti trattati, Square Enix ha confermato che questa sarà la seconda parte del precedente streaming FFXIV Patch 6.1 che si è svolto all’inizio di quest’anno.

La descrizione ufficiale della nuova trasmissione aggiunge: “In un prossimo post del Producer LIVE, tratteremo le ultime informazioni su ciò che arriverà nella Patch 6.1 — Newfound Adventure”. Square Enix ha anche confermato alcune notizie interessanti in vista della trasmissione, che potranno essere trattate in modo più dettagliato nel corso di questa settimana. Ciò include l’annuncio che il terreno sarà disponibile per l’acquisto nella zona residenziale di Eschgard, Imperium.

Empyreum è composto da 48 suite disponibili (24 dipartimenti principali / 24 suddivisioni). Le installazioni esterne sono progettate per completare l’architettura isgardiana circostante. A seconda della suite abitativa, il terreno può essere acquistato in base all’ordine di arrivo, in base all’ordine di arrivo o tramite lotteria. Quando verrà rilasciata la patch 6.1, tutti i terreni disponibili per l’acquisto saranno soggetti al sistema della lotteria. La patch 6.1 di FFXIV dovrebbe essere rilasciata a metà aprile 2022 come parte del prossimo importante aggiornamento del gioco.

