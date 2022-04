Prendi i tuoi popcorn, siediti e guarda il video del nuovo prodotto di OnePlus 10 Pro 5G

OnePlus 10 Pro è stato presentato oggi a livello globale Dopo che il telefono è stato lanciato in Cina all’inizio di quest’anno. OnePlus ha rilasciato oggi alcuni video, incluso uno intitolato “Incontra OnePlus 10 Pro”. Il video parla di due ragazzi e una ragazza che stavano progettando di andare a fare snowboard. Sfortunatamente, manca l’unico oggetto necessario per lo snowboard; Non c’è neve!

Per una coincidenza, tutti e tre possiedono OnePlus 10 Pro. Qualcuno sta guidando un autobus e sta giocando a un gioco mobile sul proprio dispositivo e si sta godendo il sistema Hyper Boost Gaming che rende il gioco di questi giochi piacevole e fluido su un telefono alimentato dal chipset Snapdragon 8 di prima generazione di Qualcomm. .

Nel frattempo, il terzo membro del trio è sdraiato a letto e usa un caricabatterie Super VOOC per alimentare rapidamente il suo telefono. Con la funzione di schermo diviso presente in OxygenOS 12.1 (e Android 12), vede Google Foto nella parte superiore dello schermo e l’app Google Messaggi in basso. Nonostante la mancanza di neve, Alex (quello che abbiamo “incontrato” all’inizio del video) dice di aver avuto un’altra idea e i video su Messaggi lasciano il posto all’idea del sandboarding!

Durante la riproduzione di video di questa attività sull’app Foto, la clip ci ricorda che lo schermo di OnePlus 10 Pro si aggiorna a una frequenza di aggiornamento variabile tra 1Hz e 120Hz a seconda del contenuto visualizzato sullo schermo. uno più Questo è chiamato il modificatore SmartFresh. Alex e la sua ragazza (?) stanno condividendo un viaggio e, naturalmente, l’autista possiede anche un OnePlus 10 Pro.

Come sai, vale la pena avere una batteria enorme se usi Google Maps, che è questo driver di condivisione del viaggio. In momenti come questi, sei felice che OnePlus 10 Pro abbia una batteria da 5.000 mAh che dura tutto il giorno. La fotocamera, nota il video, offre “precisione del colore di livello leader”, la fotocamera ultra ampia offre un campo visivo di 150 gradi e puoi registrare al rallentatore a 120 fps in 4K.

Lo slogan recita: “Cattura ogni orizzonte”.

Per coloro che si sono persi l’intero evento, potete riprodurlo tutto dall’inizio alla fine cliccando sul secondo video qui sotto.