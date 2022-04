Apple sta già vendendo un MacBook Pro ricondizionato a $ 350

Se ti attieni a un buon affare sull’ultimo MacBook BrosOra potrebbe essere la tua migliore occasione. Apple ora vende i modelli di MacBook M1 Pro e M1 Max ricondizionati rinnovo del certificato Negozio, come riportato Voci sul Mac.

L’Apple Store ufficiale è fermo Il posto migliore per acquistare prodotti Apple ricondizionati. Attualmente, puoi ottenere uno sconto del 10% su un certo numero di modelli di MacBook Pro, risparmiando ovunque da $ 200 a $ 350. Questo non è un grande risparmio (soprattutto se confrontato con venditori di terze parti), ma viene anche abbinato alla garanzia di un anno di Apple.

Tuttavia, c’è molto di più nel software rinnovato di Apple oltre ai risparmi. I MacBook ricondizionati di Apple vengono forniti con tutti i manuali, i cavi e i mattoncini di ricarica originariamente forniti con la macchina. Questa non è una garanzia permanente per l’acquisto di altri prodotti ricondizionati. Apple afferma inoltre di vendere tutti i prodotti per assicurarsi che tutto funzioni correttamente.

Anche i prodotti Apple ricondizionati sono idonei per Apple Care +. Quindi, se sei preoccupato di avere problemi con un dispositivo precedentemente difettoso in futuro, Apple Care+ garantisce che riceverà lo stesso trattamento di qualsiasi altro dispositivo Apple.

Il sito ha attualmente diverse opzioni per i modelli M1 Pro e M1 Max ricondizionati. Il MacBook M1 Pro da 14 pollici arriva a $ 1800, il che ti fa risparmiare subito $ 200. Questo modello ha anche una memoria combinata da 16 GB e un SSD da 512 GB.

Nella fascia alta, puoi ottenere il MacBook Pro M1 Max da 16 pollici per $ 3.150, che consente di risparmiare $ 350 in MSRP. Questo modello viene fornito con una memoria combinata da 32 GB e un SSD da 1 TB.

nel nostro territorio Recensione MacBook ProAbbiamo elogiato le ottime prestazioni del computer e il bellissimo display. Questi e molti altri motivi le sono valsi un Editor’s Choice Award. L’unica vera lamentela che abbiamo avuto è stato il grado di distrazione. Tuttavia, ciò non ha cambiato il fatto che è il miglior MacBook che Apple abbia realizzato negli ultimi anni.

Il negozio certificato ricondizionato ha quantità limitate, quindi questi modelli probabilmente si esauriranno rapidamente.

Raccomandazioni degli editori