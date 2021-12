Ferrari per il mare!

Gran Turismo Mediterranea di Lazzarini è ispirato alla Ferrari e ha la SF90 Stradale sul ponte per dare ovunque tu vada in porto.



italiano Lazzarini design company Disegna macchine vere ma a quanto pare, I designer si divertono Più coinvolti in barche marine.

il trogolo Sempre dagli italiani Stupefacente E molto sofisticati ma con la loro nuova proposta, i suoi designer Lazzarini sovraperformare tutti i precedenti. il Gran Turismo Mediterraneo (GTM), è una barca influenzata dalla Ferrari, mentre chi la chiede potrà sempre portarla ovunque prenda in porto, SF90 ارع Street.

il Lazzarini GTM È lungo 27 metri, largo 6,70 metri e alto 6,10 metri, con un’enorme ala a poppa. Enfatizza la sua estetica. il chiamato “GT”. ala” Particolarmente degno di nota in quanto copre quasi l’intera larghezza della barca. il Lazzarini afferma che GT Raggiunge i 70 nodi – una velocità pari a 130 km/h a terra.

il Vale la pena notare che per una barca di queste dimensioniQuesta velocità è molto elevata e allo stesso tempo l’ala posteriore può svolgere un ruolo importante nel raggiungimento della velocità e della stabilità della barca. il Tinto in fibra di carbonio rosso Da cui è fatta la barca, sembra particolarmente leggera e solida. il 70 nodi Sarebbe molto facile eseguire il backup come velocità, con Tre motori MAN V12. guidarne uno Motore a reazione Girare per governare la barca e due eliche per la massima spinta.

in cabina Gran Turismo Mediterraneo Ispirati agli abitacoli delle auto sportive, troviamo sedili ampi e comodi. Per i passeggeri, la sua barca Lazzarini Offerte Tre camere matrimonialiE ognuno di loro ha il suo il bagno. Nel Soggiorno C’è Divanoe Ufficio. Sede centrale. centro e Tavolo per otto persone.

