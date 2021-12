Ballando con le stelle: il controverso tango sensuale di Monica Bellucci

Monica Bellucci è apparsa a sorpresa nella versione italiana di “Ballando con le stelle”. Una performance che è stata nominata e criticata.

L’attrice 57enne ha interpretato il tango molto sensuale del ballerino Simone de Pascal su Ballando con le stelle di Rai1 (Ballando con le stelle, in italiano). L’ex moglie di Vincent Cassel indossava una tuta nera che lasciava intravedere un corpetto trasparente.

Ma la sua esibizione in passerella è stata accolta con un grande consenso tra il pubblico del concorso di danza. Se alcuni hanno ricevuto un “momento di bellezza” da parte della “donna più bella del mondo”, altri hanno trovato Monica Bellucci “fredda” e “scortese”. Un altro dettaglio che ha sconvolto alcuni fan del programma, i quali hanno notato che l’esibizione dell’attrice non è stata mostrata dal vivo, ma è stata registrata nel pomeriggio.

Le telecamere hanno ripreso Monica Bellucci e la sua compagna con inquadrature ancora molto strette, evitando primi piani della scenografia o, diciamo, della giuria. Il motivo? “Non c’era nessuno in studio tranne i ballerini”, ha rivelato il sito italiano. . tutti i giorni gratis.

Le polemiche non sono finite qui, perché il vero motivo dell’arrivo di Monica Bellucci come ospite d’onore è stata la promozione del suo nuovo film La Befana Vien di Notte 2, in uscita nelle sale il 30 dicembre.

Ma l’attrice si è rifiutata di partecipare al gioco botta e risposta, secondo quanto rivelato dalla conduttrice del programma, Mili Karlucci. “Pensavo che fosse venuta come guest star e che avremmo avuto un’intervista. Invece, ha detto: ‘No, no, vengo a ballare’. Ha detto, ‘Balleremo questa canzone .'”