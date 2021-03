Facebook si prepara a lanciare un nuovo prodotto per scrittori e giornalisti

FACEBOOK, INC. Una nuova piattaforma di pubblicazione nei prossimi mesi negli Stati Uniti consentirà a scrittori e giornalisti freelance di raggiungere un nuovo pubblico e monetizzare le loro attività tramite newsletter via e-mail e singoli siti web.

Altri scrittori e giornalisti hanno recentemente iniziato a unirsi al carrello delle newsletter via e-mail a favore della libertà editoriale insita nel mezzo, che consente loro anche di evitare i modelli di business guidati dalla pubblicità che sono stati in declino.

La concorrenza infuria per lo spazio tra aziende come Substack, Medium e Revue che sono state recentemente acquisite da Twitter, che consentono ai creatori di provare un mix di newsletter e-mail a pagamento e gratuite per raggiungere potenziali lettori.

La società ha affermato che la nuova piattaforma Facebook, che consente agli scrittori di generare entrate attraverso gli abbonamenti, sarà integrata con le pagine di Facebook, aggiungendo che consentirà anche agli scrittori di creare gruppi per interagire con la comunità dei lettori.

Il mese scorso il più grande social network del mondo si è impegnato a investire almeno 1 miliardo di dollari nel settore dell’informazione nei prossimi tre anni, dopo un confronto di alto profilo con il governo australiano sul pagamento dei contenuti per i notiziari. – Reuters