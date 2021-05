Facebook acquisisce Edexlive, sviluppatore del simulatore militare VR “Onward”

Facebook ha acquisito il famoso sviluppatore di giochi di realtà virtuale Downpour Interactive, che è dietro il gioco di simulazione militare multiplayer di successo. Onward è il primo gioco Dante and Downpour Interactive, un capolavoro multiplayer pieno di sfide, tattiche e lavoro di squadra.

Come parte del team Facebook di Oculus Studios, Downpour Interactive amplierà il suo spirito di creazione di giochi iconici. Mike Verdu, Vice President AR / VR Content di Facebook, ha dichiarato in un post sul blog: “Abbiamo avuto molto successo con Onward su Oculus per diversi anni, prima su Rift e più recentemente su Quest”. “Entrare a far parte della famiglia Oculus Studios darà a Downpour Interactive l’opportunità di far crescere la comunità di Onward con il pieno supporto delle risorse di Oculus Studios, e in futuro di perseguire altri progetti”, ha detto venerdì.

Dante Buckley, fondatore e CEO di Downpour Interactive, ha affermato che Studio Oculus intende “accelerare la velocità del nostro sviluppo”. Nel 2019, Facebook ha acquisito lo sviluppatore Beat Games Beat Saber e nel 2020 ha acquistato il produttore di Asgard Wrath Sanzaru Games. Facebook ha dichiarato: “Abbiamo avuto molto successo con Onward sulla piattaforma Oculus per diversi anni, prima su Rift e più recentemente su Quest”.

L’intero team di Downpour Interactive si unirà in qualche modo al team di Oculus Studios. Downpour Interactive ha piani entusiasmanti per aggiornamenti futuri e progetti futuri. Speriamo di fornire queste esperienze a quante più persone possibile. In seguito continuerà a essere supportato su tutte le sue piattaforme esistenti. Facebook ha dichiarato: “Stiamo esplorando molti modi per accelerare la realtà virtuale, inclusi investimenti in contenuti di terze parti, IP AAA, hardware e altro, e abbiamo piani fantastici e innovativi per i prossimi anni di giochi”.