Risparmia $ 360 su Surface Pro con le migliori offerte del fine settimana

Best Buy sembra avere vendite di 3 giorni più o meno ogni fine settimana. Ma anche durante le settimane senza annunci di vendita di 3 giorni, è ancora necessario concludere accordi. Questo fine settimana, ad esempio, ci sono una manciata di sconti su vari dispositivi elettronici come tablet, televisori, router e smartwatch. Abbiamo compilato alcune delle offerte più interessanti e le abbiamo compilate per te qui. Con il solito avvertimento che “le forniture continuano”, questi prezzi dovrebbero andare bene anche se domenica.

Microsoft Questo tablet Microsoft Surface Pro 7 era originariamente venduto per $ 959 ed è ora in vendita per $ 599. È dotato di un processore Intel Core i3 di decima generazione, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria SSD. Con una cover per tastiera opzionale, svolge il doppio compito come tablet o laptop. Puoi anche configurare questo modello con un processore diverso e più spazio di archiviazione direttamente sulla pagina del prodotto.

LG La TV 4K NanoCell serie 81 di LG di solito vende per $ 1.000 su uno schermo da 65 pollici. Ora puoi risparmiare $ 100. Presenta zone di oscuramento locale per neri profondi e contrasto elevato, insieme ad Active HDR, una modalità movie maker che replica la saturazione e la luminosità del cinema. La smart TV è fornita dal webOS di LG e supporta AirPlay 2 e Apple Homekit.

Samsung Il Samsung Galaxy Watch 3 da 45 mm era dotato di tecnologia LTE per chiamare senza un telefono lontano da casa e costava originariamente $ 480. Ora è in vendita per $ 330. Includono SpO2m VO2 Max, monitoraggio della frequenza cardiaca, una serie di funzioni per la salute e il fitness e la durata della batteria per tutto il giorno. READ Categorie, armi e agenti del Battle Pass della stagione 2 della Guerra Fredda di Black Ops

Samsung Il 44mm Samsung Galaxy Watch Active 2 originariamente venduto per $ 270 ed è attualmente in vendita per $ 200 durante la vendita Best Buy questo fine settimana. Il modello in oro rosa da 44 mm è dotato di un impressionante monitor per fitness, salute e sonno e un display AMOLED di facile lettura.

Noi cambiamo Il router Netgear Nighthawk AX5400 Wi-Fi 6 è in vendita per $ 300 ed è attualmente in vendita per $ 250. Le sue velocità possono raggiungere i 5,4 Gbps (ovvero 4,8 Gbps e 600 Mbps combinati tra le sue bande). Dispone inoltre di 5 porte Gigabit Ethernet per la connettività cablata.

