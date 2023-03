Fa più caldo in estate perché la terra è più vicina al sole?

È l’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre rispetto al sole che influenza il ciclo delle stagioni. – Crediti: Alexandre MARCHI / MAXPPP / PHOTOPQR / L’EST REPUBLICAIN / MAXPPP

SPerché fa più caldo d’estate che d’inverno? Ciò che determina le differenze di temperatura tra le stagioni non è la distanza tra la Terra e il Sole: inoltre, quando l’emisfero settentrionale è estate, è il periodo in cui la Terra è più lontana dal Sole. Infatti, è l’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre rispetto al sole che determina il ciclo delle stagioni.

Infatti, l’asse di rotazione terrestre (che corrisponde all’asse che congiunge i poli nord e sud) è inclinato di circa 23 gradi rispetto al sole: così i raggi del sole raggiungono la terra con un’angolazione diversa a seconda del periodo dell’anno. Quando l’emisfero settentrionale è più inclinato verso il sole, questo emisfero è in estate e l’emisfero meridionale è in inverno. Sei mesi dopo, quando la Terra si trova dall’altra parte del Sole, è l’opposto: l’emisfero australe, che questa volta è più vicino al Sole a causa dell’inclinazione dell’asse di rotazione del nostro pianeta, riceve più raggi dal Sole ed è d’estate quando il Nord è d’inverno.

Questa inclinazione spiega anche perché i giorni non hanno la stessa lunghezza durante tutto l'anno… tranne quando sei all'equatore! L'inclinazione della Terra, infatti, non ha alcun effetto: la lunghezza dei giorni non varia tanto quanto la quantità di luce solare che raggiunge la Terra. […] Per saperne di più