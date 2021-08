Euro 2021: Stasera Gran Finale tra Italia e Inghilterra – ‘Sta arrivando a casa’ o ‘Sta arrivando… Roma’?

Tutta l’Europa al ritmo del Grand Final di Euro 2021 tra Italia e Inghilterra. Quale squadra vincerà la coppa?

È tempo che gli appassionati di calcio aspettino. Domenica sera, 11 luglio, si terrà la Grand Final Euro 2021 in un 22:00, tra Italia e Inghilterra E potrai godertelo attraverso la frequenza ANT1. Entrambe le squadre mirano a vincere l’ambito trofeo del campionato.

La grande domanda nella mente degli appassionati di calcio è ‘Sta andando a casa’ il “Sta arrivando…Roma”Italia e Inghilterra si sfidano a Wembley con l’obiettivo di conquistare la vetta d’Europa.

Dopo due semifinali, che ci hanno lasciato senza parole, Londra ospita la Grand Final, che, Per la prima volta nella storia dei Campionati Europei, otterremo Inghilterra presente. Dalla vittoria della Coppa del Mondo del 1966 alla vecchia Wembley, i Tre Leoni non sono riusciti a vincere cinque delle loro semifinali in un grande evento (Euro 1968 e 1996, Mondiali 1990 e 2018 e Nations League 2019).

Gli inglesi sono riusciti ad assicurarsi un posto nella finalissima del torneo di quest’anno, dopo averli eliminati nella fase a eliminazione diretta di Euro 2021, Germania e Ucraina, e nei tempi supplementari mercoledì scorso (7/7), Danimarca. I danesi potrebbero essere il primo paese a segnare nella “casa” di Jordan Pickford a Euro 2021, ma gli inglesi hanno avuto (e afferrato) la possibilità di finire 55 anni di storia. Naturalmente, per vincere l’ambito titolo, come ha detto Gareth Southgate, dovranno:

“Per superare un enorme ostacolo davanti a noi. È in perfetta forma e ha guerrieri difensivi che faranno di tutto per fermarci”.

L’unico titolo europeo che l’Italia ha vinto nella sua storia è il 1968. Infatti, il paese vicino, in quel momento, era anche “ospite” dell’evento. Da allora hanno perso in due finali, nel 2000 e nel 2012, anche se negli anni sono riusciti a vincere due volte i titoli di campione del mondo, su un totale di quattro. Martedì scorso l’Italia ha battuto la Spagna ai rigori in semifinale. La squadra italiana è imbattuta da 33 partite (27 vittorie e sei pareggi) a Euro 2021.

Il tecnico italiano ha confermato:

“Lavoriamo in questa direzione da tre anni. Non abbiamo ancora ottenuto nulla, ma siamo vicini a farlo. Cercheremo di sfruttare tutta la pressione che Wembley eserciterà sugli inglesi”.

Gran Finale di Euro 2021

22:00 Wembley, Londra

Regola: Bjorn Kuipers (Paesi Bassi)

Ausiliari: Sander van Ryckel (Paesi Bassi), Erwin Chinstra (Paesi Bassi)

Quarta sentenza: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

Video assistente arbitro: Bastian Donkert (Germania)

Italia (Roberto Mancini): Donaruma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson – Barrela, Zorginio, Verratti – Chiesa, Imobile, Insigne.

Inghilterra (Gareth Southgate): Pickford-Walker, Stones, Maguire, Shaw-Phillips, Rice-Saka, Mount, Sterling-Kane.