Euro 2020 – Italia: Scudetto e sport puramente italiani

Euro 2020 – Italia: scudo e puramente italiano

Roberto Mancini si è fidato dei giocatori che giocano nella massima serie, con poche eccezioni.

A livello di club, la stagione calcistica di quest’anno sta lentamente volgendo al termine. Entro la fine del mese anche tutti i principali tornei in Europa Champions League E il Lega europea Da completare, quindi, gli appassionati di calcio sono sempre più concentrati sull’Euro estivo, che inizierà tra meno di un mese.

Mentre la manifestazione prende il via davanti ai cancelli, gli allenatori federali dei paesi partecipanti hanno iniziato nei giorni scorsi a pubblicare i nomi dei giocatori che comporranno i compiti delle loro squadre.

D’altro canto , ItaliaE il Polonia E il croato È stato recentemente annunciato che i giocatori, nel caso di Croazia e Polonia, saranno la missione finale, mentre nel caso di Squadra Azzurri comporranno il default iniziale, da cui partirà la missione finale.

Dopo aver firmato un nuovo contratto triennale con gli Azzurri, Roberto Mancini ha annunciato 33 giocatori nella preselezione italiana, che avrà fino al 1 giugno, quando annuncerà l’assegnazione definitiva.

Gli italiani inizieranno i preparativi per l’euro, senza la minima assenza, e solo quattro giocatori giocheranno all’estero.

La missione del cittadino italiano

Portieri: Alessio Cranio (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milano), Alex Merritt (Napoli) e Salvatore Serego (Torino)

I difensori: Francesco Akerbe (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Perragi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni di Lorenzo (Lorenzo), Giovanni di Lorenzo (Roma), Gianluca Mancina (Roma) Roma ), Raphael Toloy (Atalanta)

si intende: Nicole Barrilla (Inter), Gaetano Castroveli (Fiorentina), Brian Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pesena (Atalanta S),

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Griffo (Friburgo), Cerro Emiloche, Lobo Mo Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspandori (Sassuolo).

