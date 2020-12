Grande vittoria per l’Olympiacos alla premiere (6-4) – Notizie – Notizie

L’Olympiacos ha iniziato nel migliore dei modi i suoi impegni di polo in Champions League.

I Rossi e i Bianchi hanno giocato nelle prime tre partite del girone un’ottima difesa, battendo l’Oriya per 6-4. La partita, come le altre due fasi della fase a gironi, si è svolta nella “bolla” che Lin ha creato ad Ostia. Una regione situata alle porte di Roma.

La partita non è iniziata bene per l’Olympiacos, in quanto Geneidonia ha perso un calcio di rigore (trave) e poi gli italiani si sono portati in vantaggio 2-0, con un gol russo del giocatore sopra e Napolitano da 2 m. Dervisis rifila e nei secondi otto minuti Reds e Whites mantengono la loro casa, con un’ottima difesa e Zerdevas presente quando serve.

In fase offensiva la mancanza di ritmo (a causa dell’inattività) era evidente, ma i due gol del giocatore su Geneidonia e Argyropoulos hanno regalato ai campioni di Grecia 3-2 nel primo tempo.

All’inizio del terzo tempo Ortizia pareggia con un calcio di rigore di Gallo, ma l’Olympiacos “mette fuori gioco” due difese con un giocatore più basso, con un gol di Morikis sopra e un gran tiro dai lati, che anticipa due reti per la prima volta (5-3).

La difesa “biancorossa” era quasi fuori portata, e anche se la squadra italiana è scesa sul 5-4 con un altro calcio di rigore, il gol di Kapotsis per ogni giocatore è maggiore e due contrasti di Zerdeva per ogni giocatore sono meno (gli italiani avevano 1/7 con più giocatore, Contro il Pireo 4/9) La vittoria di Thodoris Vlachos è “distrutta”.

Il prossimo avversario dell’Olympiacos, domani (15/12) alle 18:45, è il tedesco Spandau.

Gli otto minuti: 1-2, 2-0, 2-1, 1-1

Composizioni:

Olympiacos (Thodoris Flachos): Zerdevas, Daoube, Skoumpakis 1, Genidounias 1, Argyropoulos 1, Prekas, Dervisis 1, Kakaris, Mourikis 1, Kapotsis 1, Chrysospathis, Irving, Galanopoulos

Ortizia (Stefano Picardo): Tempesti, Cassia, Condimi, Roque, De Luciano, Ferrero, Jacopo, Gallo 1, Merarki, Rossi 1, Vidovic 1, Napolitano 1, Pichoni

