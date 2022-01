Erdogan vuole cambiare il nome internazionale: la Turchia diventa turca

Il presidente Erdoğan ha invitato i produttori turchi di beni di esportazione a mettere il “Made in Turkey” sui loro prodotti d’ora in poi. foto AFP

Ciò che potrebbe avere un ruolo nella decisione è il fatto che tacchino Inglese significa “Turchia”. TRT World spiega che l’associazione con l’uccello potrebbe danneggiare la reputazione del paese. Il Cambridge Dictionary dice che il nome dell’uccello può anche riferirsi a “qualcosa di irrimediabilmente senza successo” o “una persona stupida o pazza”.

La proposta di cambio nome è stata avanzata a dicembre dal presidente Recep Tayyip Erdogan. Ha affermato che la “Turchia”, come gli stessi turchi chiamano il loro paese, “rappresenta meglio la nostra cultura, la nostra popolazione ei nostri valori”.

Non è stato immediatamente chiaro quale fosse lo stato di questo annuncio, ma ora sembra che Erdogan abbia un ampio seguito. Ad esempio, il ministero degli Esteri turco usa il nome turco in inglese, così come alcune ambasciate.

Secondo il proprio sito web, l’ambasciata turca a Parigi ora si chiama “Ambassade de Türkiye à Paris”, non Ambassade de Turquie, come una volta. L’ambasciata a Berlino si fa chiamare “Botschaft der Republik Türkiye” e non è più turca. Tuttavia, l’ambasciata a Roma è ancora l’Ambasciata della Repubblica di Turchia. L’ambasciata a L’Aia non ha un sito web in olandese, tutto è in inglese (e turco).

fatto in Turchia



Il presidente Erdoğan ha invitato i produttori di beni di esportazione turchi a mettere il “Made in Turkey” sui loro prodotti d’ora in poi. L’Associazione degli esportatori turchi ha affermato che darà seguito alla questione. Il governo turco ha informato le Nazioni Unite di voler cambiare anche il nome lì. Questo potrebbe avere problemi pratici con “ü”.

Il President’s Information Service ha lanciato la scorsa settimana una campagna pubblica per presentare il nuovo marchio internazionale. In uno dei film, turisti provenienti da diverse parti del mondo salutano “Hello Türkiye”.

Il nome inglese del tacchino, che ha circa seicento anni, è probabilmente dovuto alla presunta origine turca dell’animale. A proposito, la Turchia significa “indiano” in turco, mentre l’India è chiamata “Hindistan” in turco, che significa “il paese della Turchia”.