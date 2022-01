“Era come scendere su un altro pianeta”: ciò che i primi scienziati hanno scoperto era discendere a 8000 metri di profondità dalla fossa di Atacama

Angela Posada-Swafford – Speciale BBC Mondo

Osvaldo Ulloa pochi istanti prima dell'atterraggio.

Per molti anni, gli oceanografi cileni Osvaldo Ulloa e Ruben Escribano nelle loro conversazioni hanno immaginato come sarebbe stato il paesaggio peculiare della Fossa di Atacama, quella magnifica spaccatura a più di 8000 metri di profondità al largo delle coste del Cile e del Perù senza esseri umani. Abbiamo visto direttamente.

Ulloa ed Escripano, direttore e vicedirettore del Millennium Institute of Oceanography dell’Università di Concepcion in Cile, hanno ceduto per studiare la trincea dalla superficie.

Insieme alla sua squadra, hanno disegnato per la prima volta parte del terreno della trincea. Durante il viaggio di Atacamex nel 2018, hanno catturato alcune foto, video, campioni d’acqua e DNA delle strane creature che vivono in fondo a questo mondo sotterraneo.

Dal momento che raggiungere quelle profondità estreme è un po’ come andare sulla luna, sognare di essere un testimone oculare della tua materia di studio non è mai stata un’opzione… fino ad ora.

Entrambi i mondi sono arrivati ​​sul sito la scorsa settimana con la spedizione dell’esploratore americano Vittorio Vescovoche nel 2019 è diventata la prima persona a visitare i cinque punti più profondi dei cinque oceani per comandare un sottomarino appositamente costruito.

Ulloa, Escribano e Veskovo sono i primi umani a scendere nella fossa.

Osvaldo Ulloa (a destra) e Ruben Esquipano.

Entrambi i viaggi hanno richiesto un totale di dieci ore, con gli Aquanauts che dovevano letteralmente asciugarsi la sera prima, portare vestiti caldi e assicurarsi di preparare un panino. READ Ecco come sarà il tempo a Capodanno - VG

In due immersioni separate, Ulloa prima ed Escribano con Veskovo hanno scalato una minuscola pallina di titanio ricoperta da uno spesso strato protettivo di schiuma sintetica.

È stato chiamato “The Limiting Factor” in onore dei romanzi di fantasia di Ian BanksIl sottomarino è la meraviglia tecnologica che abitualmente apre le porte all’esplorazione della cosiddetta Hadal Ocean Zone, ovvero tutto sotto i 6000 metri.

“Questa è stata l’avventura della mia vita e il culmine della mia carriera come ricercatore di scienze marine”, ha detto Ulloa, 60 anni, alla BBC Mundo pochi minuti dopo quell’immersione.

Silenzio e musica in fondo al mare

“L’interno della sfera è grigio scuro, con due comode sedie, foderate di bombole di ossigeno e interruttori per tutta l’elettronica. Nella parte inferiore ci sono tre finestre ad oblò che consentono una vista del fondale marino. Sono impressionato dalla morbidezza della attraversamento e il silenzio interrotto solo dalle comunicazioni con la superficie.”

Scendendo nel punto più profondo della buca –8069 metriSecondo le mappe preparate il giorno prima, ci sono volute tre ore e mezza. Ulua immaginava che si sarebbe annoiato, ma tra i momenti di conversazione con Veskovo finirono per ascoltare musica.

fonte dell’immagine, Nick Ferola – Caladan Oceanic

Ulloa ha suonato una canzone del cantante cileno il mio lavertHo mostrato a Veskovo le foto di suo figlio, che vive in Svezia. A sua volta, Vescovo scelse Hotel California, dalla raccolta di The Eagles, e gli raccontò le sue eventuali motivazioni per esplorare le profondità. Poi, tra una risata e l’altra, hanno deciso che al loro ritorno avrebbero avuto il tempo di vedere un pezzo della serie spagnola El Cid. Così è stato. READ Le tempeste di polvere giocano un ruolo importante nel prosciugare il Pianeta Rosso

Ad un certo punto durante lo sbarco mangiarono metà dei loro panini: tonno per il vescovo e insalata di uova per ulola.

Una volta in fondo, Veskovo ha manovrato la navicella spaziale su una splendida terra di valli, colline e altre formazioni rocciose che forniranno importanti informazioni sulla geologia distintiva di questa regione del pianeta.

“Siamo rimasti sorpresi anche dal gran numero di cetrioli di mare, un tipo di cetriolo di mare che si trovava in altre trincee, ma che qui si trovava in abbondanza”, dice Ulloa.

“Ma se c’era una cosa che, come microbiologo, volevo in questa spedizione, era trovare un tessuto di colonie di microbi. Per questo, vederli con i miei occhi è stato qualcosa di straordinario, confermando per la prima volta la loro presenza in la Fossa di Atacama già oltre gli 8000 metri”.

Immagine di holitorias, un tipo di cetriolo di mare trovato in altre tombe.

Architetti vermi per le città

Per Ruben Escribano, 64 anni, l’esperienza, due giorni dopo, è stata altrettanto forte.

Interessato agli animali, Veskovo è sceso a soli 7.330 metri, esplorando il versante orientale della trincea alla ricerca di altre creature viventi.

Trovano creature inaspettate di tali profondità come coralli d’acqua fredda e stelle marine solitarie. Sono stati anche in grado di osservare animali presenti in numero maggiore rispetto a qualsiasi altro trencher studiato fino ad oggi, inclusi vermi policheti, crostacei bipedi e altri organismi adal che solo ora stanno iniziando a essere studiati.

“Mi hanno detto che dovevamo studiare la buca, ma non mi hanno detto che dovevamo andarci”, ha scherzato Escribano, appena sceso dal sottomarino ed è salito sul ponte. READ Il satellite cinese cattura la cometa più luminosa dell'anno insieme all'aurora e alla pioggia di meteoriti (foto, video)

“È stata una cosa magica, come atterrare su un altro pianeta e vedere le strutture costruite da queste creature. Ho immaginato che fossero piccole città create da vermi e crostacei che facevano passaggi nei sedimenti”.

Il sommergibile Limiting Factor prende il nome dai romanzi fantasy di Ian Banks.

La spedizione di Atacama Hadal ha anche realizzato mappe ad alta risoluzione di varie distanze della Fossa di Atacama, che è lunga 5.900 chilometri, una delle fessure più lunghe nell’oceano profondo, una struttura massiccia che si è formata quando la Placca di Nazca è affondata sotto quelle del Sud America che causare terremoti e tsunami che hanno colpito questa zona.

Le mappe saranno la chiave per determinare la posizione ottimale per installare i sensori per un progetto futuro per stabilire il primo ben consolidato sistema di osservazione degli oceani profondi, un enorme sforzo in corso da parte della comunità scientifica cilena.

Lo studio del modo in cui le condizioni fisiche, geochimiche e biologiche esistenti nella regione sono cambiate nel tempo fornirà le basi scientifiche che potranno eventualmente essere utilizzate per osservare gli effetti dei cambiamenti climatici ad alte profondità e per comprendere meglio i processi che causano i principali terremoti e tsunami nel regione.

“Abbiamo avuto un accesso unico per fare un salto nell’oceanografia cilena e sono fiducioso che questo risultato ispirerà le nuove generazioni”, ha affermato Ulloa.

Da parte sua, Veskovo afferma di impegnarsi a continuare a mappare decine di migliaia di chilometri quadrati al mese a sostegno dell’iniziativa GEBCO 2030, che cerca di completare la mappatura dei fondali marini interamente entro il 2030.