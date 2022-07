Il fondo dell’Oceano Atlantico era di 20 ° C 50 milioni di anni fa!

Sarai anche interessato

Se la temperatura delle acque dell’Oceano Atlantico varia in superficie secondo le stagioni E da qui Latitudine, il fondo rimane ad una temperatura costante prossima a 0 °C. In ogni caso, questo è attualmente il caso, perché un nuovo studio ha appena dimostrato che 50 milioni di anni fa, il fondo dell’Oceano Atlantico era molto più caldo delle acque superficiali del Mediterraneo!

Sedimenti marini: capsule in tempo reale

Trivellando i sedimenti dei fondali oceanici, i ricercatori sono stati in grado di tornare indietro nel tempo di oltre 60 milioni di anni e seguire l’evoluzione della temperatura in questo ambiente molto speciale. Analisi delle proprietà chimiche dei microshell lumache Così i fossili nei sedimenti hanno mostrato che il fondo dell’Oceano Atlantico era una volta a una temperatura massima di 20 gradi Celsius!

La temperatura dell’acqua influisce Costruzione Molluschi in particolare in questo modo atomi Da carbonio e l’ossigeno sono collegati. Questo metodo sembra essere particolarmente efficace Comprendere come si è evoluto il clima negli ultimi milioni di anni.

Un esempio di microfossile. © Hannes Grobe, Wikimedia Commons, CC di 3.0

livelli di anidride carbonica 2 Tre volte più alto di oggi

Nell’Eocene, Basso Atlantico del Nord Era a 20°C, 15 milioni di anni dopo crisi biologica chi ha visto il dinosauri scompaiono dalla superficie una terra. Questo periodo è correlato ai livelli di anidride carbonica 2 I valori atmosferici sono molto alti, circa tre volte il valore attuale. Il clima terrestre in quel momento era molto caldo, in relazione al quale l’effetto serra è significativo. abbondanza fossili palme e coccodrilli Si trova anche in Regione polare Polo Nord. Questo nuovo studio è stato pubblicato sulla rivista Scienza Dimostra che non sono solo le superfici continentali a soffrire di questo aumento estremo della temperatura, ma anche il fondo oceanico.

Nel contesto di Il riscaldamento globale Attualmente, questo tipo di studio è molto importante per il meglio Comprendere e prevedere l’impatto dell’anidride carbonica 2 Sul clima e sulla temperatura dell’oceano.