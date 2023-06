I giganti dei pesticidi sono accusati di nascondere la tossicità dei loro prodotti per lo sviluppo del cervello

La sede dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare a Parma (Italia). CANALE YOUTUBE/EFSA Schermata

Mentre i disturbi del neurosviluppo (autismo, ADHD, disabilità intellettive, ecc.) sono in aumento in molti paesi, Francia compresaÈ probabile che il lavoro del chimico Axel Mei (Università di Stoccolma, Karolinska Institutet) e della tossicologa Christina Rudin (Università di Stoccolma) susciterà grande interesse. E argomento forte.

A seguito di un precedente lavoro sul glifosato pubblicato nel settembre 2022, i due scienziati svedesi hanno mostrato, in uno studio pubblicato giovedì 1Qualunque giugno da rivedere salute ambientaleche diversi produttori di pesticidi hanno protetto le autorità europee dai risultati sfavorevoli dei test di tossicità per il cervello in via di sviluppo (DNT, per Neurotossicità dello sviluppo) – i test che hanno effettuato sui loro materiali al fine di valutarli, prima di ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio. Risultati rivelati in esclusiva da il mondoe Bayerischer Rundfunk Lo Spiegel in Germania e Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) in Svizzera Guardiano nel Regno Unito.

All’inizio, i due ricercatori hanno lavorato sodo. Hanno confrontato, in migliaia di pagine di fascicoli normativi, i dati inviati dai produttori alle autorità statunitensi da un lato, e quelli europei dall’altro. In tal modo, sono stati in grado di identificare nove pesticidi, inclusi diversi I produttori (tra cui Bayer e Syngenta) hanno condotto e presentato studi sul DNT all’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente (EPA), ma non all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). condotti su animali da laboratorio tra il 2001 e il 2007, questi test non sono stati presi in considerazione dal regolatore europeo durante le prime autorizzazioni per queste nove sostanze (abamectina, etoprofos, buprofisina, fenamidone, fenamifos, fluazinam, glifosato-trimicium, pemetrozina, piridapina), concesso in Principalmente alla fine degli anni 2000.

“Questo lavoro dovrebbe essere considerato più seriamente perché l’effetto dei pesticidi sui disturbi dello sviluppo neurologico è stato dimostrato in modo inequivocabile, non solo negli animali da laboratorio, ma anche negli esseri umani.commenta il neurobiologo Yehezkel Ben-Ari, direttore emerito della ricerca presso l’Istituto nazionale di salute e ricerca medica (Inserm), che non è stato coinvolto nel lavoro dei ricercatori svedesi. Sull’autismo in particolare, ma anche sul QI, sappiamo che l’esposizione materna ha un effetto sul nascituro. »

